Почему нет денег? 3 ловушки, на которые попадаются даже умные

Posted 24 августа, 19:04
Published 24 августа, 19:04
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Мы не учитываем реальную стоимость денег. А на самом деле ценность денег постоянно меняется. В разное время на одну и ту же сумму можно купить различное количество товаров.
Представьте, что вы получили прибавку к зарплате в 7%. Вам кажется, что вы теперь можете позволить себе больше. Но при этом не учитываете, что стоимость товаров увеличилась на 9%.
Психологи объясняют, что мозг попадает в ловушку — фокусируется на прибавке к зарплате, пропуская возможность инфляции. В результате мы совершаем необдуманные покупки. И к концу месяца снова оказываемся на нуле.
Вы соглашаетесь получить меньше денег, но прямо сейчас, а не ждать большей оплаты в будущем? У вас — гиперболическое обесценивание. Так психологи называют склонность получать немедленное вознаграждение, даже если оно меньше, чем отложенное.
Например, если предлагают получить сейчас 5 тысяч рублей либо 10 тысяч через год, то большинство людей выберут первый вариант.
Мы обесцениваем будущее вознаграждение, финансовая стабильность в будущем не так важна, как возможность купить что-то немедленно. Этим, например, объясняются долги по кредитным картам.
Если решиться на крупную покупку нам сложно, то потратить деньги на кучу мелких покупок мы можем с легкостью. Тем самым теряем больше денег, но приобретаем меньше ценности. Это так называемый эффект деноминации.
Крупные купюры мозг считает более ценными, поэтому мы не спешим с ними расставаться. А вот мелкие деньги — обесценивает. Этим приемом, кстати, пользуются маркетологи, предлагая не 3 тысячи рублей рассрочки в месяц, а 100 рублей в день.
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