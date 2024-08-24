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Posted 24 августа, 19:04

Published 24 августа, 19:04

Modified 10 сентября, 06:13

Updated 10 сентября, 06:13

Почему нет денег? 3 ловушки, на которые попадаются даже умные

Почему нет денег? 3 ловушки, на которые попадаются даже умные

24 августа 2024, 19:04
Фото: Изображение Midjourney
Почему нет денег? 3 ловушки, на которые попадаются даже умные
Вечно пустой кошелек, деньги утекают сквозь пальцы, постоянная нехватка финансов. Знакомые проблемы? Они возникают даже у самых трудолюбивых, умных и бережливых. Психологи объяснили почему.

Ловушка первая — денежная иллюзия

Мы не учитываем реальную стоимость денег. А на самом деле ценность денег постоянно меняется. В разное время на одну и ту же сумму можно купить различное количество товаров.

Представьте, что вы получили прибавку к зарплате в 7%. Вам кажется, что вы теперь можете позволить себе больше. Но при этом не учитываете, что стоимость товаров увеличилась на 9%.

Психологи объясняют, что мозг попадает в ловушку — фокусируется на прибавке к зарплате, пропуская возможность инфляции. В результате мы совершаем необдуманные покупки. И к концу месяца снова оказываемся на нуле.

  • Что делать? Не поддавайтесь эмоциям и старайтесь мыслить рационально. Как только получили зарплату, распишите бюджет и старайтесь его придерживаться.
Как только получили зарплату, распишите бюджет и старайтесь его придерживаться.Как только получили зарплату, распишите бюджет и старайтесь его придерживаться.
Как только получили зарплату, распишите бюджет и старайтесь его придерживаться.. Фото: Изображение Midjourney

Ловушка вторая — немедленное вознаграждение

Вы соглашаетесь получить меньше денег, но прямо сейчас, а не ждать большей оплаты в будущем? У вас — гиперболическое обесценивание. Так психологи называют склонность получать немедленное вознаграждение, даже если оно меньше, чем отложенное.

Например, если предлагают получить сейчас 5 тысяч рублей либо 10 тысяч через год, то большинство людей выберут первый вариант.

Мы обесцениваем будущее вознаграждение, финансовая стабильность в будущем не так важна, как возможность купить что-то немедленно. Этим, например, объясняются долги по кредитным картам.

  • Что делать? Постарайтесь воздержаться от искушений: установите самому себе лимит расходов по карте, отчитывайтесь кому-нибудь о расходах. Прежде чем совершить покупку, представьте будущее — одобрили бы вы такие расходы через месяц — год?
Постарайтесь воздержаться от искушений: установите самому себе лимит расходовПостарайтесь воздержаться от искушений: установите самому себе лимит расходов
Постарайтесь воздержаться от искушений: установите самому себе лимит расходов. Фото: Изображение Midjourney

Ловушка третья — эффект ценности

Если решиться на крупную покупку нам сложно, то потратить деньги на кучу мелких покупок мы можем с легкостью. Тем самым теряем больше денег, но приобретаем меньше ценности. Это так называемый эффект деноминации.

Крупные купюры мозг считает более ценными, поэтому мы не спешим с ними расставаться. А вот мелкие деньги — обесценивает. Этим приемом, кстати, пользуются маркетологи, предлагая не 3 тысячи рублей рассрочки в месяц, а 100 рублей в день.

  • Что делать? Старайтесь меньше расплачиваться наличными. Не носите с собой много мелких денег. Расстаться с крупной купюрой сложней — мозг автоматически защитит вас от необдуманных трат.
Старайтесь меньше расплачиваться наличнымиСтарайтесь меньше расплачиваться наличными
Старайтесь меньше расплачиваться наличными. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Деньги#Финансы#Психология
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