Как подготовить розы к зиме правильно

Posted 23 августа, 07:24
Published 23 августа, 07:24
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
Розы считаются влаголюбивыми растениями, и поливать их нужно регулярно, но в определенный период — начиная с мая и до конца лета. Уже во второй половине последнего летнего месяца полив нужно начинать сокращать — до одного раза в две недели. Сокращается и объем воды, к примеру, на крупные кусты потребуется не более ведра, на небольшие — половина ведра.
Для полива нужно использовать только теплую воду, поскольку слишком горячая или холодная вода может вызвать заболевание у цветов. Оптимальное время для полива — первая половина дня, ближе к ночи почва должна слегка подсохнуть.
В конце лета для роз следует использовать калийные и фосфорные удобрения. Фосфорные составы обеспечивают красивое цветение, повышает устойчивость цветов к воздействию низкой температуры и к низкой влажности.
Что касается калийных удобрений, то они помогают получить хороший урожай. Кроме того, состав повышает устойчивость растения к низким температурам, и его использование особенно актуально для холодных регионов.
В конце лета розам требуется специальная санитарная обрезка. Необходимо убрать больные, деформированные и слишком сухие побеги, поскольку они считаются рассадниками различных заболеваний. После обрезки побеги желательно сжечь, чтобы не допустить распространение заболеваний на другие растения.
Также нужно убрать и самые тонкие побеги, поскольку зиму они переносят не очень хорошо, цветут не слишком интенсивно, а в некоторых случаях даже не дают бутонов, при этом загущают кусты и ослабляют растения. Кроме того, нужно обрезать и те побеги, которые появились на кустах в августе — дозреть они не успеют, однако сил растение точно лишат.
Плоды необходимо оставлять, поскольку без них роза не сможет завершить цикл развития, а ее новые побеги не смогут вызреть.
Не следует считать, что ценность и пользу имеют только плоды шиповника — у роз они не менее ценны. К примеру, осенью их можно будет засушить, а зимой особым образом заваривать, чтобы готовить полезный напиток, буквально насыщенный витаминами. Кроме того, калийные удобрения способствуют повышению содержания в плодах розы витаминов и сахара, так что розы имеет смысл отнести все-таки к плодовым растениям, а не просто к красивым цветам.
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