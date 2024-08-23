Как подготовить розы к зиме правильно

Также нужно убрать и самые тонкие побеги, поскольку зиму они переносят не очень хорошо, цветут не слишком интенсивно, а в некоторых случаях даже не дают бутонов, при этом загущают кусты и ослабляют растения. Кроме того, нужно обрезать и те побеги, которые появились на кустах в августе — дозреть они не успеют, однако сил растение точно лишат.