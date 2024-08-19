Что такое контуринг лица и для чего его делают

Posted 19 августа, 14:43
Published 19 августа, 14:43
Modified 10 сентября, 02:12
Updated 10 сентября, 02:12
Контурирование — это методика, позволяющая затемнять и осветлять некоторые участки лица для создания сбалансированных пропорций, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. С его помощью можно, например, визуально сузить нос, сделать скулы выше, уменьшить лоб и скорректировать подбородок.
Для выполнения контуринга понадобятся два основных средства: темный корректор и хайлайтер. Корректор затемняет нужные области, а хайлайтер осветляет их, добавляя объем. Независимо от того, используются ли кремовые или пудровые продукты, обязательно потребуются кисти для мягкой растушевки линий. Схема нанесения зависит от формы лица.
Для придания четкости чертам лица темный корректор распределяют на висках и линию роста волос, чтобы не вытягивать лицо еще больше, а также под скулы и слегка на щеки. Хайлайтером выделяют верхнюю часть скул и центр лба и подбородка.
Чтобы визуально расширить подбородок, хайлайтер наносят на боковые зоны нижней челюсти. Темный корректор применяют для затемнения лба, висков и линии роста волос.
Для скрытия полноты щек темный корректор наносят симметрично на боковые зоны у висков. Хайлайтер используют на центре лба, носа и подбородка.
Для смягчения углов нижней челюсти и визуального сужения подбородка темный корректор применяют на углах челюсти и под скулами. Светлый оттенок наносят на центр лба, верхнюю часть скул.
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