Как правильно выдавить прыщ, чтобы не навредить своему здоровью

Posted 11 июня, 07:10
Published 11 июня, 07:10
Modified 10 сентября, 02:05
Updated 10 сентября, 02:05
Прыщи бывают разные — от черных угрей и белых точек до объемных образований, расположенных глубоко под кожей. Угри и белые точки выдавить проще всего — достаточно нанести на кожу в проблемном месте средство с салициловой кислотой, а затем двумя пальцами через марлевую салфетку осторожно сжать прыщ по бокам, чтобы он вышел из-под кожи наружу. Затем следует вновь обеззаразить то место на коже, где проводилась манипуляция.
Однако если прыщ находится глубоко под кожей — например, это может быть кистозное или узловое образование — его трогать не следует, так как в итоге можно нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, даже если выдавливание пройдет на первый взгляд гладко, на месте, где был кистозный или узелковый прыщ, может образоваться большой некрасивый шрам. Так что в случае обнаружения на лице таких образований лучше всего будет обратиться за медицинской помощью.
Безопасной альтернативой самостоятельному выдавливанию прыщей может стать использование специальных средств для борьбы с кожными высыпаниями на основе салициловой кислоты (салициловый лосьон) и др. Кроме того, в аптеке можно приобрести пластырь от прыщей, который эффективен в отношении угрей и белых точек.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14