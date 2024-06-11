Как правильно выдавить прыщ, чтобы не навредить своему здоровью

Однако если прыщ находится глубоко под кожей — например, это может быть кистозное или узловое образование — его трогать не следует, так как в итоге можно нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, даже если выдавливание пройдет на первый взгляд гладко, на месте, где был кистозный или узелковый прыщ, может образоваться большой некрасивый шрам. Так что в случае обнаружения на лице таких образований лучше всего будет обратиться за медицинской помощью.