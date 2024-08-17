Эффект Мпембы: почему горячая вода замерзает раньше холодной?

Не смотр на то, что горячая вода замерзает быстрее, повышение температуры приводит к перегрузке морозильной камеры, из-за чего холодильной системе придется тратить больше энергии на удаление избыточного тепла. Это в свою очередь может привести к повреждению бытового прибора. Более того, испарение от горячей воды может увеличить влажность в морозильном отсеке, способствуя образованию инея, даже в моделях NO FROST.