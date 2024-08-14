Как перестать быть истеричкой: 10 шагов, изменивших мою жизнь

Posted 14 августа, 08:10
Published 14 августа, 08:10
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
Да, я истеричка. Нужно это признать и не рвать волосы на голове от огорчения. Это как болезнь — она есть и нужно просто начать ее лечить.
Подумай, почему ты ведешь себя как истеричка. Причин много — подражание родителям, привычка выражать свои эмоции через крик, низкая самооценка, инфантилизм, неудовлетворенность в отношениях и т. д.
Как только ты поймешь причину, будет легче проработать ее и постепенно отказаться от истерик.
Сразу отказаться от истерик не получается? Не отказывай себе в этом удовольствии. Сообщи окружающим, что вот прямо сейчас собираешься закатить истерику минут на десять. Пусть засекут время и дадут тебе волю.
Но после этого не забудь поблагодарить всех за внимание и извиниться. Помогает.
Успокоительные тоже неплохо помогают. Главное принимать их по рецепту врача и не злоупотреблять. Пробуем валерьянку, пустырник, корвалол. Сильные средства не применяем — это может довести до психического срыва и зависимости.
Если ты не можешь понять, по какой причине истеришь, и это происходит регулярно, обратись к врачу. Такое состояние могут вызывать некоторые серьезные хронические заболевания.
Если ты точно знаешь, какие фразы или ситуации вызывают у тебя истерику, попроси окружающих исключить их. Хотя бы на время. Проработай эти ситуации и слова и подумай, как на них лучше реагировать без истерик.
Юмор спасает в самых тупиковых ситуациях. Постарайся переводить всё в шутку. Но избегай сарказма — так можно вызвать истерику у других.
Не можешь сразу отказаться от истерик? Составь их расписание. То есть не устраивай истерику, когда тебе хочется, а только в строго определенное время. Так уж получается, что если мы что-то делаем против воли, то это быстро надоедает. Так и истерить вовсе расхочется.
Составь заранее в голове сценарий своей истерики. Привлеки окружающих — расскажи, что они должны в этом случае говорить и как действовать. Как ни странно, им такая идея заходит. А у тебя при таком подходе рано или поздно просто пропадет желание истерить.
Самый простой способ не закатывать истерику — физическое переключение. Сделай 10 глубоких вдохов, засунь кисти рук под ледяную воду, поприседай — всё что угодно. Запал проходит очень быстро.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14