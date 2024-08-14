Как перестать быть истеричкой: 10 шагов, изменивших мою жизнь

Не можешь сразу отказаться от истерик? Составь их расписание. То есть не устраивай истерику, когда тебе хочется, а только в строго определенное время. Так уж получается, что если мы что-то делаем против воли, то это быстро надоедает. Так и истерить вовсе расхочется.