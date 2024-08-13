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Posted 13 августа, 13:05

Published 13 августа, 13:05

Modified 10 сентября, 02:01

Updated 10 сентября, 02:01

Какое питание нужно соблюдать для здоровья волос

Какое питание нужно соблюдать для здоровья волос

13 августа 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Диета, богатая витаминами, микроэлементами и антиоксидантами должна значительно улучшить состояние ваших волос.

Питание для волос: ключевые моменты

Густые и блестящие волосы — мечта многих, но для их достижения важнее всего питание, а не косметика. Правильное питание поддерживает здоровье волос изнутри.

Классификация проблем и советы по питанию

Тусклость и потеря цвета

Недостаток цинка. Ешьте мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты, овсянку.

Выпадение волос

Недостаток железа и витамина Е. Включите в рацион яйца, бобовые, красное мясо, печень, морковь, растительные масла.

Сухость и перхоть

Недостаток серы и меди. Ешьте кальмары, креветки, огурцы, кабачки, яичные желтки, спаржу, лук, чеснок.

Жирные волосы

Избегайте жареного и жирного, ешьте курицу, индейку, рыбу, овощи, яйца и продукты с витамином В (цветная капуста, брокколи, фасоль).

Основные питательные вещества для волос

Белки

Основной строительный материал для волос. Источники: мясо, рыба, бобовые, соя.

Ненасыщенные жиры

Формируют клетки кожи головы. Источники: рыба, орехи, оливки, авокадо.

Углеводы

Выводят шлаки и токсины. Источники: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.

Рекомендации

Регулярное потребление воды (около 1,5 литра в день) и разнообразная диета, богатая полезными продуктами, помогут вам достичь здоровых и блестящих волос. Диета для волос — это не временное решение, а долгосрочный вклад в ваше здоровье и красоту, написал журнал Woman.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Все материалы авторов#Уход за волосами
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