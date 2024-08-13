Какое питание нужно соблюдать для здоровья волос

Регулярное потребление воды (около 1,5 литра в день) и разнообразная диета, богатая полезными продуктами, помогут вам достичь здоровых и блестящих волос. Диета для волос — это не временное решение, а долгосрочный вклад в ваше здоровье и красоту, написал журнал Woman.