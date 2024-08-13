Какое питание нужно соблюдать для здоровья волос

Posted 13 августа, 13:05
Published 13 августа, 13:05
Modified 10 сентября, 02:01
Updated 10 сентября, 02:01
Густые и блестящие волосы — мечта многих, но для их достижения важнее всего питание, а не косметика. Правильное питание поддерживает здоровье волос изнутри.
Недостаток цинка. Ешьте мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты, овсянку.
Недостаток железа и витамина Е. Включите в рацион яйца, бобовые, красное мясо, печень, морковь, растительные масла.
Недостаток серы и меди. Ешьте кальмары, креветки, огурцы, кабачки, яичные желтки, спаржу, лук, чеснок.
Избегайте жареного и жирного, ешьте курицу, индейку, рыбу, овощи, яйца и продукты с витамином В (цветная капуста, брокколи, фасоль).
Основной строительный материал для волос. Источники: мясо, рыба, бобовые, соя.
Формируют клетки кожи головы. Источники: рыба, орехи, оливки, авокадо.
Выводят шлаки и токсины. Источники: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.
Регулярное потребление воды (около 1,5 литра в день) и разнообразная диета, богатая полезными продуктами, помогут вам достичь здоровых и блестящих волос. Диета для волос — это не временное решение, а долгосрочный вклад в ваше здоровье и красоту, написал журнал Woman.
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