Уникальные свойства куркумы, о которых вы, возможно, даже не догадывались

Posted 10 июня, 11:00
Published 10 июня, 11:00
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Куркума — это род растений из семейства имбирных, который произрастает в странах Южной и Юго-Восточной Азии, таких как Индия, Шри-Ланка, Вьетнам и др. Однако около 65% куркумы в виде пряности, которая изготавливается из корней растения, поступает на российский рынок именно из Индии.
Специя имеет ярко-желтый цвет и характерный запах. С незапамятных времен куркума использовалась жителями тех мест, где она растет, не только в кулинарии, но и для лечения различных заболеваний.
Куркума богата витаминами и минералами, она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Пряность благотворно воздействует на такие жизненно важные органы, как сердце, мозг и кишечник, повышает метаболизм, укрепляет иммунитет, способствует здоровью суставов и улучшает психическое здоровье — в частности, ученые установили связь между ежедневным употреблением куркумы и профилактикой болезни Альцгеймера.
Пряность придает пище сладкий и острый вкус, а также окрашивает ее в желтый цвет. Куркума идеально подойдет для использования в приготовлении картофеля фри, запеканок, супов, тушеных блюд, пасты, домашней выпечки и даже латте и смузи. Однако специалисты рекомендуют употреблять куркуму с продуктами, содержащими жир, так как эта специя жирорастворима и сама по себе плохо усваивается.
Чтобы получить от куркумы максимальную пользу, необходимо употреблять ее дозированно — не более 12 граммов (примерно 2,5 чайной ложки) в день. Дело в том, что в большом количестве куркума способна вызвать такие неприятные явления, как диарея, запор или рвота, а также помешать действию некоторых лекарственных средств.
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