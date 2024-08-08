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Posted 8 августа, 13:19

Published 8 августа, 13:19

Modified 10 сентября, 05:11

Updated 10 сентября, 05:11

Ошибки в уходе за ногтями после 50 лет: как избежать эффекта бабушки

Ошибки в уходе за ногтями после 50 лет: как избежать эффекта бабушки

8 августа 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
С возрастом ногти становятся хрупкими и уязвимыми, требуя особого ухода. Вот семь распространенных ошибок, которых следует избегать:
  1. Игнорирование кутикулы: Вместо аппаратного маникюра лучше выбрать пилочный маникюр, который бережнее относится к коже и кутикуле.
  2. Недостаток витаминов: Слабые ногти часто указывают на нехватку витаминов. Консультация с врачом поможет определить необходимые микроэлементы.
  3. Неправильная техника покрытия: Плохая техника нанесения покрытия может ослабить ногти. Обращайтесь только к опытным мастерам.
  4. Ошибки при домашнем уходе: Неправильное использование пилки и ножниц может повредить ногти и кутикулу.
  5. Неподходящий крем для рук: В холодное время года используйте плотный питательный крем, а в теплое — легкую текстуру.
  6. Пренебрежение spa-процедурами: Регулярные spa-процедуры важны для здоровья и красоты кожи рук.
  7. Использование некачественного гель-лака: Следите за качеством гель-лака, избегая средств с вредными химикатами, написал Marieclaire.ru.

Эти советы помогут сохранить здоровье и красоту ваших ногтей после 50 лет.

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