Топ-5 вариантов модного свадебного маникюра для лета-2024

Posted 5 августа, 13:45
Published 5 августа, 13:45
Modified 10 сентября, 05:02
Updated 10 сентября, 05:02
Маникюр с лунками возвращается, занимая место френча. Однако в 2024 году он смотрится более лаконично — к примеру, используется только лак нюдового оттенка, полупрозрачный или прозрачный, а на основание ногтя наносится лак молочной гаммы. Другой вариант — покрытие в виде базы с прозрачной текстурой и последующее нанесение топа с глянцевым эффектом. Лунка в этом случае аккуратно подчеркивается финишем матового цвета.
Один из ключевых трендов свадебного маникюра — его отсутствие. На самом деле, это все-таки маникюр, просто его практически не видно, поскольку в качестве покрытия используется нюдовый лак. Он подбирается под оттенок ногтевой пластины. Сами ногти смотрятся очень ухоженно, а образ получается элегантным и изысканным.
Направление ballet core заполняет собой и свадебную нишу. Однако это не означает, что на ногтях нужно рисовать банты или украшать их стразами. Универсальное решение — жемчуг, который в образ новобрачной вписывается максимально гармонично. Пример такого исполнения — нюдовое покрытие и миниатюрная искусственная жемчужина у основания ногтя. Такой маникюр идеален для коротких ногтей.
Вариант для тех, кого не привлекает маникюр 3D, — жемчужный френч. Он смотрится очень эффектно за счет переливов и перламутрового отблеска. Покрытие с эффектом сияния замечательно смотрится на ногтях, которые имеют миндалевидную форму. А на солнце он переливается особенно красиво.
Микрофренч — выбор для девушек, которые не в силах отказаться от любимого классического френча, однако хотят соответствовать актуальным тенденциям. От классики он отличается исполнением, а именно — шириной полоски. Она должна составлять пару-тройку миллиметров. Маникюр смотрится сдержанно, лаконично, но в то же время достаточно необычно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14