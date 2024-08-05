Топ-5 вариантов модного свадебного маникюра для лета-2024

Маникюр с лунками возвращается, занимая место френча. Однако в 2024 году он смотрится более лаконично — к примеру, используется только лак нюдового оттенка, полупрозрачный или прозрачный, а на основание ногтя наносится лак молочной гаммы. Другой вариант — покрытие в виде базы с прозрачной текстурой и последующее нанесение топа с глянцевым эффектом. Лунка в этом случае аккуратно подчеркивается финишем матового цвета.