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Posted 6 августа, 08:39

Published 6 августа, 08:39

Modified 10 сентября, 01:47

Updated 10 сентября, 01:47

На 3D-принтере распечатали первое в мире свадебное платье

На 3D-принтере распечатали первое в мире свадебное платье

6 августа 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
Голландский дизайнер Ирис ван Херпен создала свадебное платье на 3D-принтере.

Лиф платья плотно облегает фигуру и элегантно обвивает шею. На разработку и печать платья ушло более 600 часов. Это уникальное изделие было заказано Марианой Павани, невестой коллекционера Роберто Тоскано, для создания идеальной посадки провели 3D-сканирование тела. В результате получилось платье, сочетающее изящность и строгость.

«Я хотела что-то необычное и уникальное», — призналась Мариана. Она назвала платье шедевром и едва сдержала слезы, когда впервые его надела. Ирис отметила, что мода — это форма искусства, и ей удалось воплотить идею женственности с помощью 3D-печати.

Другие изделия, напечатанные на 3D-принтере

3D-печать находит применение в различных областях.

Медицина. Создание индивидуальных протезов и имплантатов, идеально подходящих пациентам.

Архитектура. Строительство сложных моделей зданий и даже целых домов, как у компании Apis Cor.

Ювелирные изделия. Производство сложных украшений, которые трудно создать традиционными методами.

Автомобили и аэрокосмос. Изготовление сложных деталей, сокращение времени и затрат на производство.

Еда. Создание уникальных блюд и десертов с помощью 3D-печати, как делает компания byFlow.

3D-печать открывает новые возможности в моде, медицине, архитектуре и кулинарии, демонстрируя свою универсальность и инновационный потенциал.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Технологии#Свадьба
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