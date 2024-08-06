На 3D-принтере распечатали первое в мире свадебное платье

Posted 6 августа, 08:39
Published 6 августа, 08:39
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Лиф платья плотно облегает фигуру и элегантно обвивает шею. На разработку и печать платья ушло более 600 часов. Это уникальное изделие было заказано Марианой Павани, невестой коллекционера Роберто Тоскано, для создания идеальной посадки провели 3D-сканирование тела. В результате получилось платье, сочетающее изящность и строгость.
«Я хотела что-то необычное и уникальное», — призналась Мариана. Она назвала платье шедевром и едва сдержала слезы, когда впервые его надела. Ирис отметила, что мода — это форма искусства, и ей удалось воплотить идею женственности с помощью 3D-печати.
3D-печать находит применение в различных областях.
Медицина. Создание индивидуальных протезов и имплантатов, идеально подходящих пациентам.
Архитектура. Строительство сложных моделей зданий и даже целых домов, как у компании Apis Cor.
Ювелирные изделия. Производство сложных украшений, которые трудно создать традиционными методами.
Автомобили и аэрокосмос. Изготовление сложных деталей, сокращение времени и затрат на производство.
Еда. Создание уникальных блюд и десертов с помощью 3D-печати, как делает компания byFlow.
3D-печать открывает новые возможности в моде, медицине, архитектуре и кулинарии, демонстрируя свою универсальность и инновационный потенциал.
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