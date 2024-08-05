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Posted 5 августа, 10:25

Published 5 августа, 10:25

Modified 10 сентября, 02:03

Updated 10 сентября, 02:03

Стали известны самые важные различия собак и кошек

Стали известны самые важные различия собак и кошек

5 августа 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем, чем различаются собаки и кошки. На что готовы питомцы ради своих хозяев.

Преданность

Все наслышаны о собачьей верности, однако только те, кто уже держит дома четвероногих питомцев, могут убедиться, что рассказы об их преданности не приукрашены. Человек — смысл существования собаки. Ради хозяина хороший пес готов в буквальном смысле рискнуть собственной жизнью. Кроме того, собаки очень скучают без людей — при возвращении семьи с работы домой радости хвостатых охранников нет предела.

Эмоциональность

Собаки очень эмоциональны. Они бурно выражают не только агрессию при вторжении на их территорию, но и радость. Не зря существует выражение «щенячий восторг». Также собаки очень восприимчивы к эмоциям людей. Они распознают страх, грусть, счастье, и рады разделить с любимым хозяином все его чувства. Не будем забывать и о том, что животные — «ходячие антидепрессанты», которые оказывают реальное положительное воздействие на психологическое состояние человека.

Обучаемость

Собаки не только легко обучаются, но и любят этот процесс. Еще бы, ведь их тренирует любимый хозяин. За такое внимание собаки платят внимательностью и послушностью. Впрочем, некоторые из них, напротив, любят пошалить и «сорвать уроки». Они учатся выполнению команд, а люди рядом с ними учатся терпению. Такая вот взаимная выгода.

Физическая активность

Если вы устали упрекать себя в лени, заведите собаку. Вам придется вставать на утреннюю прогулку если не ради собственного здоровья, то хотя бы ради собаки. Эти животные очень любят подвижные игры, длительные прогулки, плавание или пробежки. Поневоле и хозяин привыкает проявлять больше физической активности, чем раньше.

Социальность

Собаки сами любят заводить знакомства среди сородичей, а также сподвигают к этому хозяев. Хотите лучше узнать новых соседей-собачников? Устройте совместную прогулку в парке и обсудите питомцев. Это неиссякаемая тема для разговора, которая всегда поможет найти общий язык с людьми.

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#Дмитрий Митраков#Кошки#Все материалы авторов#Собаки#Питомцы
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