Стали известны самые важные различия собак и кошек

Собаки очень эмоциональны. Они бурно выражают не только агрессию при вторжении на их территорию, но и радость. Не зря существует выражение «щенячий восторг». Также собаки очень восприимчивы к эмоциям людей. Они распознают страх, грусть, счастье, и рады разделить с любимым хозяином все его чувства. Не будем забывать и о том, что животные — «ходячие антидепрессанты», которые оказывают реальное положительное воздействие на психологическое состояние человека.