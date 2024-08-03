Проверила лично: 10 провальных идей экономии, которым нас учат из каждого утюга

Прочитав много статей на тему экономии на расходах, я пришла к выводу, что многие идеи не только не работают, но еще и вредят. Проведя личный опыт могу сказать, какие способы экономии гипотетически имеют место быть, но в реальной жизни не работают. Разберем плюсы и минусы этих «советов».