Проверила лично: 10 провальных идей экономии, которым нас учат из каждого утюга

Posted 3 августа, 09:04
Published 3 августа, 09:04
Modified 10 сентября, 04:37
Updated 10 сентября, 04:37
Прочитав много статей на тему экономии на расходах, я пришла к выводу, что многие идеи не только не работают, но еще и вредят. Проведя личный опыт могу сказать, какие способы экономии гипотетически имеют место быть, но в реальной жизни не работают. Разберем плюсы и минусы этих «советов».
Хотя стаканчик кофе это небольшие расходы, но в совокупности составляют большую сумму.
Обеды и ужины обходятся дороже, если питаться в кафе и ресторанах. Если вы готовите еду дома, вы можете не только сэкономить, но и есть здоровую пищу без усилителей вкуса.
ьшинстве случаев физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Организация домашнего тренажерного зала с инвентарем и видео-курсами избавит от огромных затрат.
Отключение электроприбора из сети — это экономия, которая вам ничего не стоит.
машняя готовка это двойная экономия: вы избегаете лишних расходов и помогаете своему телу оставаться здоровым.
Алкогольные напитки все чаще становятся завсегдателями стола. Они имеют вредное воздействие на организм и составляют значительную статью расходов.
Известный бренд зачастую имеет более высокую цену, по сравнению с другими производителями. Вы можете экономить, покупая продукты, одежду и другие бытовые вещи региональных предпринимателей.
Вы либо получаете скидку, либо ничего не теряете.
Помимо финансовой выгоды, это отличное упражнение в минимализме. Вы можете расхламить свое пространство, продать вещи в хорошем состоянии или обменять их на что-то нужно.
Отличная идея для экономии бензина и снижения затрат на техническое обслуживание автомобиля.
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