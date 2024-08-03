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Posted 3 августа, 09:04

Published 3 августа, 09:04

Modified 10 сентября, 04:37

Updated 10 сентября, 04:37

Проверила лично: 10 провальных идей экономии, которым нас учат из каждого утюга

3 августа 2024, 09:04
Реальные минусы экономии денег, которые я выявила из личного опыта. Почему дешевые продукты, отказ от автомобиля и продажа вещей на Авито обернулись для меня проблемой — в материале newia.

Прочитав много статей на тему экономии на расходах, я пришла к выводу, что многие идеи не только не работают, но еще и вредят. Проведя личный опыт могу сказать, какие способы экономии гипотетически имеют место быть, но в реальной жизни не работают. Разберем плюсы и минусы этих «советов».

1. Не покупать кофе на вынос

Не покупать кофе на выносНе покупать кофе на вынос
Не покупать кофе на вынос. Фото: 1MI

Хотя стаканчик кофе это небольшие расходы, но в совокупности составляют большую сумму.

  • Минусы экономии: хотя у меня есть специальный термо-стакан, который можно наполнять домашним ароматным кофе, не потратив практически ничего, он имеет свойство заканчиваться. Покупка кофе в течение дня помогает мне поднять тонус, улучшить самочувствие, когда нет возможности или желания обедать. К кофе я также отношу бутылку воды, лимонада или иной напиток, который в жару может охладить, а зимой согреть.
  • Сколько вы можете сэкономить: 1 стакан кофе в день по средней цене 150 рублей в течение месяца может сэкономить 4500 рублей.

2. Готовые домашние обеды

Обеды и ужины обходятся дороже, если питаться в кафе и ресторанах. Если вы готовите еду дома, вы можете не только сэкономить, но и есть здоровую пищу без усилителей вкуса.

  • Минусы экономии: в зависимости от условий работы это может оказаться невозможным. Если человек работает на машине, часто ездит по работе, то правильное хранение контейнеров с едой или их разогрев может вызвать трудности. Я, например, работаю дома на удаленке и вопрос обедов отпадает. Но мой супруг как раз из разъездных сотрудников, для которых лучше заехать в столовую, чтобы поесть горячую еду.
  • Сколько вы можете сэкономить: посчитав среднюю стоимость обеда в ресторане быстрого питания (400 рублей) на обеденном перерыве 5 раз в неделю, вы можете сэкономить не менее 8 тысяч рублей.

3. Тренировки дома

Тренировки домаТренировки дома
Тренировки дома. Фото: 1MI

ьшинстве случаев физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Организация домашнего тренажерного зала с инвентарем и видео-курсами избавит от огромных затрат.

  • Минусы экономии: на личном опыте могу сказать, чтобы заниматься дома спортом нужна большая самоорганизация и дисциплина. Даже договорившись с собой на 4 занятия в неделю по роликам ютуб, я отзанималась всего 2 раза. Тренировка в тренажерном зале проще и эффективнее, окружение стимулирует на результат.
  • Сколько вы можете сэкономить: экономия колеблется в зависимости от города и ценового диапазона абонементов, обычно может составлять от 2000 до 6000 рублей в месяц.

4. Извлеките вилку неработающих бытовых устройств

Отключение электроприбора из сети — это экономия, которая вам ничего не стоит.

  • Недостаток экономии: в реальности экономия минимальна, она требует постоянное внимание, становясь проблемой и предметом ссор между домочадцами («Ты опять отключила микроволновку?!»)
  • Сколько вы можете сэкономить: не найдено ни одних подтверждений эффективности такого способа экономии.

5. Избавьтесь от привычки есть полуфабрикаты и экономить себе время для готовки

Избавьтесь от привычки есть полуфабрикаты, вредные продукты и экономить себе время для готовкиИзбавьтесь от привычки есть полуфабрикаты, вредные продукты и экономить себе время для готовки
Избавьтесь от привычки есть полуфабрикаты, вредные продукты и экономить себе время для готовки. Фото: 1MI

машняя готовка это двойная экономия: вы избегаете лишних расходов и помогаете своему телу оставаться здоровым.

  • Недостаток: для работающей женщины полуфабрикаты отличная помощь и экономия времени, хотя бы в будние дни. Например, готовка котлет при помощи мясорубки уже занимает не менее 2 часов. И хотя качество и вкус магазинных полуфабрикатов не вызывает у моей семьи восторга, но 3-4 раза в неделю они могут это поесть спокойно.
  • Сколько можно сэкономить: благодаря домашней готовке еды можно сэкономить до 25-30% бюджета, выделяемого на продукты питания.

6. Сократите расходы на алкоголь

Алкогольные напитки все чаще становятся завсегдателями стола. Они имеют вредное воздействие на организм и составляют значительную статью расходов.

  • Недостаток: Во-первых, друзья могут смеяться над вашим выбором «трезвой жизни», по крайней мере, в первые дни. Во-вторых, для многих людей это способ социализации и общения, который делает из «не употребляю» «белую ворону». Но в моем окружении достаточно непьющих людей, которые спокойно находятся среди пьющих, не вызывая вопросов.
  • Сколько вы можете сэкономить: средние расходы на алкоголь составляют от 4-5 тысяч рублей в месяц.

7. Предпочитайте продукты без бренда

Предпочитайте продукты без брендаПредпочитайте продукты без бренда
Предпочитайте продукты без бренда. Фото: 1MI

Известный бренд зачастую имеет более высокую цену, по сравнению с другими производителями. Вы можете экономить, покупая продукты, одежду и другие бытовые вещи региональных предпринимателей.

  • Недостаток: иногда продукты могут быть более низкого качества. Например, дешевая сметана зачастую имеет состав, далекий от натурального и может содержать растительные жиры и загустители. В этом случае уже имеет смысл выбрать приоритет — здоровье и экономия.
  • Сколько вы можете сэкономить: сначала нужно многое попробовать «на вкус» лично, чтобы убедиться в оптимальном соотношении «цена-качество». Но часто разница в стоимости между фирменным продуктом и менее известными конкурентами составляет не менее 10%.

8. При покупке попросить скидку

Вы либо получаете скидку, либо ничего не теряете.

  • Недостаток: конечно, это требует немного наглости, не каждый может просить скидку. При этом, этот трюк не действует в ряде продуктовых магазинах.
  • Сколько вы можете сэкономить: выгода непредсказуема, но с большей вероятностью вы можете сэкономить 5-10% на различных расходах.

9. Продай все, что не нужно

Продай все, что не нужноПродай все, что не нужно
Продай все, что не нужно. Фото: 1MI

Помимо финансовой выгоды, это отличное упражнение в минимализме. Вы можете расхламить свое пространство, продать вещи в хорошем состоянии или обменять их на что-то нужно.

  • Недостаток: это требует времени и некоторой практики с цифровыми платформами для обмена подержанными вещами. Придется иметь дело с различными людьми, которые будут часто бывать в вашем доме. Лично мне приходилось очень долго вести переписку с людьми, которые просили детальные фото, точное описание, обещание приехать сейчас и в конечном итоге «сливались» со сделки. Были «подозрительные» люди, которых я боялась пустить на порог своего дома. Контингент покупателей барахла — очень разный!
  • Сколько вы можете сэкономить: если у вас дом, полный «вещей», то делать деньги у вас получится буквально из воздуха. Например, продав ненужный детский стульчик для кормления уже может принести от 2 000 рублей

10. Пользуйтесь общественным транспортом или велосипедом

Отличная идея для экономии бензина и снижения затрат на техническое обслуживание автомобиля.

  • Недостаток: езда на велосипеде зимой или летом — не самая лучшая идея. Для жителей области общественный транспорт редко ходит в город или в нужном направлении, поэтому машина — наиболее выгодный вариант. Лично для меня поездки на дачу, отдых на природе или в поликлинику с детьми практически невозможны без автомобиля. Также я использую авто для поездки в магазин за продуктами или развозя детей по садикам и школам в плохую погоду. Но чаще я стараюсь ходить пешком — это полезно для здоровья.
  • Сколько вы можете сэкономить: средние расходы для автомобилиста составляют около 120-150 тысяч в год, или 10-12 тысяч в месяц. Проездной в среднем обходится в 4-5 тысяч рублей, а значит экономит транспортные расходы больше чем в два раза.
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#Эмилия Шпилева#Личные финансы#Финансы#Экономия ресурсов#Экономия денег#Личный опыт#Финансовая грамотность
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