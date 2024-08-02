Ученые заявили о существовании океана на Плутоне

Posted 2 августа, 13:29
Published 2 августа, 13:29
Modified 10 сентября, 01:46
Updated 10 сентября, 01:46
Еще в 2015 году зонд New Horizons запечатлел необычный ландшафт карликовой планеты. В одной из ее частей находится регион необычной формы, по очертаниям напоминающий сердце.
При этом ученые обнаружили, что в левой части Сердца Плутона находится равнина с гладкой поверхностью. По одной из версией, она образовалась в результате столкновения с огромным астероидом. При дальнейшем изучении оказалось, что равнина состоит из толстого слоя льда, состоящего из азота и метана. Сразу же возникло предположение, что под толстой внешней коркой находятся внушительные объемы воды.
Теперь ученые окончательно уверены, что ледяная толща Плутона скрывает под собой настоящий океан. Результаты нового исследования позволяют предположить, что океан маленькой планеты более соленый и плотный, чем, например, воды океана на Земле. Астрономы подчеркнули, что с космического аппарата разглядеть океан невозможно, но приборы точно установили его местонахождение глубоко под поверхностью планеты.
Любопытный факт, что океан карликовой планеты всего на 8% солонее, чем моря на Земле. Это похоже, например, на Мертвое море или на Большое соленое озеро в американском штате Юта. То есть если предположить, что человек каким-либо образом попал в этот океан, то он с легкостью мог бы там поплавать.
Ученые предполагают, что когда-то на Плутоне было значительно теплее, чем сейчас, — в настоящее время температура на поверхности карликовой планеты примерно -220 градусов Цельсия. Поэтому, возможно, вода находилась в жидком виде и океан покрывал всю поверхность карликовой планеты. Такие условия, по мнению исследователей, могли сложиться более 4 млрд лет назад, задолго до того, как Земля обзавелась своим океаном. А вот по какой причине океан вдруг стал ледяным — пока нет никаких предположений.
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