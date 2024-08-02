Ученые заявили о существовании океана на Плутоне

Ученые предполагают, что когда-то на Плутоне было значительно теплее, чем сейчас, — в настоящее время температура на поверхности карликовой планеты примерно -220 градусов Цельсия. Поэтому, возможно, вода находилась в жидком виде и океан покрывал всю поверхность карликовой планеты. Такие условия, по мнению исследователей, могли сложиться более 4 млрд лет назад, задолго до того, как Земля обзавелась своим океаном. А вот по какой причине океан вдруг стал ледяным — пока нет никаких предположений.