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Posted 1 августа, 11:18

Published 1 августа, 11:18

Modified 10 сентября, 04:52

Updated 10 сентября, 04:52

Бен Аффлек приобрел себе дом в день рождения супруги

1 августа 2024, 11:18
Бен Аффлек пропустил 55-й день рождения Дженнифер Лопес, поскольку именно этот день он выбрал для покупки своего дома.

По словам окружения актрисы, это оскорбительно для нее. Пара находится на грани развода, однако Дженнифер до последнего надеялась на примирение. Решение Аффлека перебраться в собственный дом стало ударом для актрисы.

Ранее СМИ сообщали, что документы для официального расторжения брака уже готовы, и в ближайшие дни пара может объявить, что развод состоялся.

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