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Posted 1 августа, 10:14

Published 1 августа, 10:14

Modified 10 сентября, 04:52

Updated 10 сентября, 04:52

Брэд Питт переживает из-за аварии сына

1 августа 2024, 10:14
Двадцатилетний сын Брэда Питта и Анджелины Джоли пострадал в аварии. Пакс катался на электровелосипеде без защитного шлема и, пролетев на запрещающий сигнал светофора, на высокой скорости врезался в машину, которая стояла перед ним. Молодой человек был госпитализирован с травмами.

Анджелина Джоли навестила сына в больнице, а Питт не может встретиться с ним, так как не может дозвониться до своей бывшей супруги. О ДТП он узнал из СМИ. Связаться с другими детьми у него также не получилось — никто не отвечает на звонки.

По информации источника, Питт считает Джоли виноватой в том, что их сын сел на электровелосипед без шлема. Актер ранее настаивал на том, чтобы купить сыну машину, считая этот способ передвижения более безопасным.

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