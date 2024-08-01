Брэд Питт переживает из-за аварии сына

Posted 1 августа, 10:14
Published 1 августа, 10:14
Modified 10 сентября, 04:52
Updated 10 сентября, 04:52
Анджелина Джоли навестила сына в больнице, а Питт не может встретиться с ним, так как не может дозвониться до своей бывшей супруги. О ДТП он узнал из СМИ. Связаться с другими детьми у него также не получилось — никто не отвечает на звонки.
По информации источника, Питт считает Джоли виноватой в том, что их сын сел на электровелосипед без шлема. Актер ранее настаивал на том, чтобы купить сыну машину, считая этот способ передвижения более безопасным.
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