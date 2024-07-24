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Posted 24 июля, 18:03

Published 24 июля, 18:03

Modified 10 сентября, 04:25

Updated 10 сентября, 04:25

Озвучивающий Губку Боба Квадратные штаны актер наделил своего персонажа аутизмом

24 июля 2024, 18:03
Главный персонаж сериала «Губка Боб Квадратные штаны» озвучивается Томом Кенни. Актер озвучки утверждает, что любимцем зрителей его героя сделало психическое расстройство.

Как сообщает peopletalk.ru, Кенни беседовал с фанатами мультсериала на Motor City Comic Con 2024 и вспомнил случай, когда в первый раз рассказал об аутизме Губки Боба. Речь идет о ситуации, когда актеру задал вопрос поклонник с аналогичным расстройством психики. С предположением, аутист ли Губка Боб, Том согласился, добавив, что это суперсила данного персонажа и каждого человека с подобным диагнозом.

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#Кино#Все материалы авторов#Мультфильм
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