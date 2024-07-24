Озвучивающий Губку Боба Квадратные штаны актер наделил своего персонажа аутизмом

Как сообщает peopletalk.ru, Кенни беседовал с фанатами мультсериала на Motor City Comic Con 2024 и вспомнил случай, когда в первый раз рассказал об аутизме Губки Боба. Речь идет о ситуации, когда актеру задал вопрос поклонник с аналогичным расстройством психики. С предположением, аутист ли Губка Боб, Том согласился, добавив, что это суперсила данного персонажа и каждого человека с подобным диагнозом.