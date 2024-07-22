Жаркие ночи: 10 хитростей, как выспаться без кондиционера

Posted 22 июля, 15:13
Published 22 июля, 15:13
Modified 10 сентября, 04:17
Updated 10 сентября, 04:17
Оставьте белье из шелка и атласа для более прохладных ночей. Светлые простыни из легкого хлопка лучше пропускают воздух и способствуют вентиляции.
В Древнем Египте спасались от жары, используя намоченное постельное белье. Смочите простыню в прохладной воде и используйте в качестве одеяла. Можно не мочить белье, а просто перед сном поместить его в морозилку.
Если запустить вентилятор в жаркой комнате, он попросту будет гонять горячий воздух, не охлаждая. Поместите перед вентилятором тазик со льдом — так вы получите прохладный и влажный ветерок.
Грелка не только отлично согревает в зимние ночи. Если влить в нее холодную воду и оставить в постели, она будет здорово охлаждать. Грелку могут заменить пластиковые бутылки со льдом.
На теле есть точки, охладив которые, вы почувствует себя лучше и будете спокойно переносить жару. Перед сном приложите пакетики со льдом к пульсирующим точкам на шее, запястьях, локтях, под коленями, на лодыжках.
Жаркие летние ночи — не для страстных объятий. Расположитесь на ночь так, чтобы не соприкасаться с партнером и чтобы вокруг оставалось много свободного пространства.
Если есть возможность, подвесьте в помещении гамак. Это поможет увеличить поток воздуха со всех сторон, и спать будет прохладнее.
Повышенное потоотделение в жаркие ночи может привести к обезвоживанию. Чтобы не испытывать дискомфорта от недостатка жидкости, выпейте на ночь стакан прохладной воды или теплого зеленого чая.
Ополоснитесь перед сном в душе. Но не ледяной водой, а водой комнатной температуры. А вот ноги лучше подержать под струей холодной воды — это надолго сохранит чувство свежести и прохлады.
Даже небольшие бытовые приборы выделяют тепло. Постарайтесь выключить все ненужные электроприборы и отложить подальше от кровати гаджеты.
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