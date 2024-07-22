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Posted 22 июля, 15:13

Published 22 июля, 15:13

Modified 10 сентября, 04:17

Updated 10 сентября, 04:17

Жаркие ночи: 10 хитростей, как выспаться без кондиционера

Жаркие ночи: 10 хитростей, как выспаться без кондиционера

22 июля 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney
Жаркие ночи: 10 хитростей, как выспаться без кондиционера
Человечество веками обходилось без кондиционера в жаркие летние ночи. Берем на вооружение проверенные способы, как спастись от жары ночью и отлично выспаться.

Выберите хлопок

Оставьте белье из шелка и атласа для более прохладных ночей. Светлые простыни из легкого хлопка лучше пропускают воздух и способствуют вентиляции.

Спите как египтянин

В Древнем Египте спасались от жары, используя намоченное постельное белье. Смочите простыню в прохладной воде и используйте в качестве одеяла. Можно не мочить белье, а просто перед сном поместить его в морозилку.

Правильно используйте вентилятор

Если запустить вентилятор в жаркой комнате, он попросту будет гонять горячий воздух, не охлаждая. Поместите перед вентилятором тазик со льдом — так вы получите прохладный и влажный ветерок.

Поместите перед вентилятором тазик со льдом — так вы получите прохладный и влажный ветерокПоместите перед вентилятором тазик со льдом — так вы получите прохладный и влажный ветерок
Поместите перед вентилятором тазик со льдом — так вы получите прохладный и влажный ветерок. Фото: Изображение Midjourney

Возьмите грелку

Грелка не только отлично согревает в зимние ночи. Если влить в нее холодную воду и оставить в постели, она будет здорово охлаждать. Грелку могут заменить пластиковые бутылки со льдом.

Остудите «горячие точки» на теле

На теле есть точки, охладив которые, вы почувствует себя лучше и будете спокойно переносить жару. Перед сном приложите пакетики со льдом к пульсирующим точкам на шее, запястьях, локтях, под коленями, на лодыжках.

Спите в одиночку

Жаркие летние ночи — не для страстных объятий. Расположитесь на ночь так, чтобы не соприкасаться с партнером и чтобы вокруг оставалось много свободного пространства.

Расположитесь на ночь так, чтобы вокруг оставалось много свободного пространстваРасположитесь на ночь так, чтобы вокруг оставалось много свободного пространства
Расположитесь на ночь так, чтобы вокруг оставалось много свободного пространства. Фото: Изображение Midjourney

Попробуйте подвесное ложе

Если есть возможность, подвесьте в помещении гамак. Это поможет увеличить поток воздуха со всех сторон, и спать будет прохладнее.

Пополните запасы воды

Повышенное потоотделение в жаркие ночи может привести к обезвоживанию. Чтобы не испытывать дискомфорта от недостатка жидкости, выпейте на ночь стакан прохладной воды или теплого зеленого чая.

Охладитесь

Ополоснитесь перед сном в душе. Но не ледяной водой, а водой комнатной температуры. А вот ноги лучше подержать под струей холодной воды — это надолго сохранит чувство свежести и прохлады.

Ополоснитесь перед сном в душеОполоснитесь перед сном в душе
Ополоснитесь перед сном в душе. Фото: Изображение Midjourney

Отключите гаджеты

Даже небольшие бытовые приборы выделяют тепло. Постарайтесь выключить все ненужные электроприборы и отложить подальше от кровати гаджеты.

#Алина Ибрагимова#Общество#Сон#Лето#Все материалы авторов#Жара
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