Стали известны самые популярные заблуждения

Posted 18 июля, 14:56
Published 18 июля, 14:56
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Чтение этого текста требует 10% мощности вашего мозга, и если вы встаете, чтобы выпить кофе, мозг активизируется в теменной, затылочной, лобной долях, мозжечке, моторных и сенсорных центрах, а также базальных ганглиях. Любой тип сканирования продемонстрирует, что почти весь мозг более или менее активен в любое время, даже когда мы спим.
Это также объясняет, почему около 20% энергии и кислорода организма потребляется этим 1,5-килограммовым комом морщинистой ткани. Но как тогда возник миф? Это неясно, но во введении к книге американского писателя Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» 1936 года говорится, что профессор Гарварда Уильям Джеймс утверждал, что средний человек использует только 10% своих умственных способностей и поэтому должен тренировать свой мозг. Может быть, он пошутил?
Китайское сооружение возрастом 2200 лет впечатляет. Но его невозможно наблюдать из космоса. В 2003 году первый астронавт Китая Ян Ливэй заявил, что не смог разглядеть Великую Китайскую стену протяженностью 6350 км из космоса. Этот миф восходит к 1700-м годам и даже был включен в учебники.
Если бы китайцы покрасили стену в голубой или розовый цвет, это, возможно, было бы заметно. Но тонкие, блекло окрашенные и частично заросшие темные кирпичи слишком хорошо вписываются в пейзаж, чтобы их можно было разглядеть с космического корабля.
В 1965 году российский космонавт Алексей Леонов на себе испытал эффект космического вакуума, когда совершил первый выход в открытый космос, хотя на нем и был скафандр.
Человек, находящийся в вакууме, распухнет, потому что воздух в легких расширяется, а вода из мягких тканей испаряется, когда атмосфера больше не сжимает его. Через несколько секунд человек теряет сознание, а еще через несколько минут умирает. Но тело не взрывается. Это потому, что у каждого есть эффективный скафандр, встроенный прямо в кожу. На поверхности Земли каждый квадратный сантиметр кожи подвергается давлению в 1 атмосферу. Разница по отношению к космическому давлению на самом деле не так уж и значительна. Стресс эквивалентен погружению на глубину около 10 метров. На глубине ста метров давление возрастает до 11 атмосфер. На самом деле именно дайверы подвергаются наибольшему риску «взорваться» — они должны медленно подниматься на поверхность, чтобы не повредить легкие.
Некоторым взрослым требуется 8 часов сна, другим — всего 4, а третьим требуется не менее 10 часов в постели, чтобы чувствовать себя бодрыми. Потребность в сне индивидуальна, и нет научных доказательств того, что 8 часов являются идеальными для взрослых, хотя для большинства людей это эффективный средний показатель.
Некоторые врачи даже считают, что мы должны спать с определенными интервалами. Вплоть до конца 1700-х годов многие люди бодрствовали по несколько часов каждую ночь, обрабатывая сны и переживания. Возможно даже, что у некоторых людей непрерывный сон может вызывать беспокойство, депрессию и прочие проблемы со сном.
Когда в 1931 году закончилось строительство Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, появилась популярная легенда. Если посетитель верхнего этажа, расположенного на высоте 381 м над землей, бросит монету, она достигнет скорости пули, прежде чем упадет на землю, что может убить несчастного пешехода. Но жителям Нью-Йорка на помощь приходит простая физика.
Монета плоская и круглая, а ее форма означает, что сопротивление воздуха быстро сравняется с силой тяжести. Когда это произойдет, монета не сможет падать быстрее, и всего через 15 м монета достигнет максимальной скорости около 40 км/ч. На такой скорости монета все равно причинит боль и, возможно, даже покалечит при попадании, но вряд ли убьет. Кроме того, эту скорость трудно рассчитать, и она зависит от погоды и вращения монеты. По некоторым оценкам, монета могла бы развивать скорость 100 км/ч, но при этом оставаться безвредной. Для сравнения: пули вылетают со скоростью более 1000 км/ч.
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