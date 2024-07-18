Стали известны самые популярные заблуждения

Человек, находящийся в вакууме, распухнет, потому что воздух в легких расширяется, а вода из мягких тканей испаряется, когда атмосфера больше не сжимает его. Через несколько секунд человек теряет сознание, а еще через несколько минут умирает. Но тело не взрывается. Это потому, что у каждого есть эффективный скафандр, встроенный прямо в кожу. На поверхности Земли каждый квадратный сантиметр кожи подвергается давлению в 1 атмосферу. Разница по отношению к космическому давлению на самом деле не так уж и значительна. Стресс эквивалентен погружению на глубину около 10 метров. На глубине ста метров давление возрастает до 11 атмосфер. На самом деле именно дайверы подвергаются наибольшему риску «взорваться» — они должны медленно подниматься на поверхность, чтобы не повредить легкие.