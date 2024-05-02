Как сделать живую изгородь

Изгородь можно создавать как из деревьев, так и из кустарников. При этом стоит учитывать особенности каждого вида. Например, у деревьев с течением времени стволы могут оголяться, в то время как у кустарников можно легко обновлять ветви, сохраняя их густоту. Вьющиеся растения не подходят для изгородей, так как им требуется опора.