Как сделать живую изгородь

Posted 2 мая, 15:11
Published 2 мая, 15:11
Modified 9 сентября, 22:31
Updated 9 сентября, 22:31
Изгородь можно создавать как из деревьев, так и из кустарников. При этом стоит учитывать особенности каждого вида. Например, у деревьев с течением времени стволы могут оголяться, в то время как у кустарников можно легко обновлять ветви, сохраняя их густоту. Вьющиеся растения не подходят для изгородей, так как им требуется опора.
Кустарники представляют собой популярный вариант для создания изгородей благодаря их хорошей разветвленности и способности сохранять свою форму. Они также предлагают разнообразие по цвету и размеру. Выбор конкретных видов зависит от желаемой высоты и формы изгороди.
Для создания красивой и эстетичной изгороди важно уделить внимание ее композиции, подбирая растения так, чтобы они гармонировали между собой и с окружающим ландшафтом. Регулярная стрижка поможет сохранить форму и плотность изгороди. Следует стричь изгородь три раза в сезон, чтобы избежать образования толстых побегов и сохранить ее эстетичный вид, написал journal.tinkoff.ru.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать привлекательную и стильную живую изгородь, которая станет прекрасным дополнением к вашему участку.
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