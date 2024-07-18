Пять продуктов из вашего холодильника, которые могут привести к раку: проверь свой

Медицина развивается стремительно, но рак остаётся одним из самых пугающих заболеваний. Канцерофобия — страх перед раком — распространена повсеместно, ведь эта болезнь становится всё моложе. Специалисты рекомендуют пересмотреть рацион питания для снижения риска.