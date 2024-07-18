Пять продуктов из вашего холодильника, которые могут привести к раку: проверь свой

Posted 18 июля, 14:46
Published 18 июля, 14:46
Modified 10 сентября, 04:08
Updated 10 сентября, 04:08
Врач-онколог Александр Серяков выделил продукты, которые стоит исключить для предупреждения рака.
Процесс копчения насыщает продукты канцерогенами. Избегайте копчёного мяса и рыбы.
Колбаса, сосиски, ветчина, фарш — всё это содержит вредные добавки и консерванты. Красное мясо (говядина, свинина, баранина), приготовленное при высоких температурах, тоже опасно.
Консервированные продукты, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, чипсы, попкорн, маргарин, майонез и рафинированный сахар увеличивают риск онкозаболеваний.
Алкогольные напитки, особенно дешевые, содержат вредные консерванты. Дорогой алкоголь также увеличивает риск рака молочной железы, печени, кишечника и пищевода.
Некоторые исследования связывают молочные продукты с риском развития онкозаболеваний, хотя это пока не подтверждено окончательно.
Лучшей профилактической мерой является средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, бобами и рыбой. Следуя этим рекомендациям, вы можете значительно снизить риск развития рака, написал журнал woman.ru.
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