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Posted 18 июля, 14:46

Published 18 июля, 14:46

Modified 10 сентября, 04:08

Updated 10 сентября, 04:08

Пять продуктов из вашего холодильника, которые могут привести к раку: проверь свой

18 июля 2024, 14:46
Медицина развивается стремительно, но рак остаётся одним из самых пугающих заболеваний. Канцерофобия — страх перед раком — распространена повсеместно, ведь эта болезнь становится всё моложе. Специалисты рекомендуют пересмотреть рацион питания для снижения риска.

Врач-онколог Александр Серяков выделил продукты, которые стоит исключить для предупреждения рака.

Копчености

Процесс копчения насыщает продукты канцерогенами. Избегайте копчёного мяса и рыбы.

Переработанное мясо

Колбаса, сосиски, ветчина, фарш — всё это содержит вредные добавки и консерванты. Красное мясо (говядина, свинина, баранина), приготовленное при высоких температурах, тоже опасно.

Консервы и искусственные добавки

Консервированные продукты, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, чипсы, попкорн, маргарин, майонез и рафинированный сахар увеличивают риск онкозаболеваний.

Алкоголь

Алкогольные напитки, особенно дешевые, содержат вредные консерванты. Дорогой алкоголь также увеличивает риск рака молочной железы, печени, кишечника и пищевода.

Молочные продукты

Некоторые исследования связывают молочные продукты с риском развития онкозаболеваний, хотя это пока не подтверждено окончательно.

Лучшей профилактической мерой является средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, бобами и рыбой. Следуя этим рекомендациям, вы можете значительно снизить риск развития рака, написал журнал woman.ru.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Питание#Продукты питания#Молочные продукты#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Рацион питания
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