Адель объявила о «большом перерыве» в музыке

Posted 17 июля, 16:37
Published 17 июля, 16:37
Modified 10 сентября, 04:04
Updated 10 сентября, 04:04
В беседе с немецким телеканалом ZDF она сказала: «Мой бак совершенно пуст от того, что я выступаю на сцене каждые выходные в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв, и я думаю, что хочу заняться другими творческими вещами хотя бы некоторое время». Об этом пишет The Guardian.
С ноября 2022 года Адель выступает с концертной программой Weekends With Adele в Caesars Palace в Лас-Вегасе и завершит ее 23 ноября. Перед последними концертами в Вегасе она проводит лето в Мюнхене, где в течение пяти недель будет давать по два концерта в неделю на специально построенном стадионе.
Промоутер мюнхенской резиденции Марек Либерберг сообщил, что 95% билетов на концерт Адель проданы. Сценическая установка будет включать самый большой экран, используемый для концерта: длиной 220 и высотой 30 метров. Концертная площадка занимает площадь 400 000 квадратных метров.
Адель заявила, что ожидала меньшего ажиотажа, чем в Лас-Вегасе. По ее словам, европейские фанаты «немного тише, возможно, потому, что они более вежливы, тогда как американцы могут быть очень, очень громкими».
Weekends With Adele получил признание зрителей и критиков, а клипы часто становятся вирусными благодаря ее откровенному и чуткому общению с поклонниками.
Последний альбом Адель называется «30». Он был выпущен в ноябре 2021 года. Альбом возглавил чарты Великобритании и США и стал самым продаваемым альбомом года в Соединенных Штатах всего через день после продажи. Главный сингл Easy on Me также достиг первого места в этих странах.
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