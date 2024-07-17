Адель объявила о «большом перерыве» в музыке

В беседе с немецким телеканалом ZDF она сказала: «Мой бак совершенно пуст от того, что я выступаю на сцене каждые выходные в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв, и я думаю, что хочу заняться другими творческими вещами хотя бы некоторое время». Об этом пишет The Guardian.