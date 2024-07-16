Певец SHAMAN посетил концерт Григория Лепса вместе с супругой

Posted 16 июля, 10:18
Published 16 июля, 10:18
Modified 10 сентября, 04:00
Updated 10 сентября, 04:00
Как пишет starhit.ru, на концерте Лепса SHAMAN попал в кадр журналистов. Певец сидел за столиком с супругой, пара о чем-то очень мило разговаривала. Когда исполнитель заметил, что попал в объектив камеры, он начал смущенно улыбаться. Общение супругов очень понравилось поклонникам, которые сошлись во мнении, что пара прекрасная.
Отметим, что SHAMAN благодарит за поддержку свою супругу практически в каждом интервью. По его словам, был период в жизни, когда он хотел оставить музыкальную карьеру, однако жена его поддержала, и 2 года назад он добился ошеломительного успеха, выпустив хиты «Встанем» и «Я русский».
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