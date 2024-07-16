Певец SHAMAN посетил концерт Григория Лепса вместе с супругой

Отметим, что SHAMAN благодарит за поддержку свою супругу практически в каждом интервью. По его словам, был период в жизни, когда он хотел оставить музыкальную карьеру, однако жена его поддержала, и 2 года назад он добился ошеломительного успеха, выпустив хиты «Встанем» и «Я русский».