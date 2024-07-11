newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля, 16:19

Published 11 июля, 16:19

Modified 10 сентября, 03:47

Updated 10 сентября, 03:47

66-летняя Шэрон Стоун поделилась фото топлес (18+)

11 июля 2024, 16:19
66-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун выставила напоказ свое тело в соцсети Instagram*. Она рисовала топлес в своей студии.

Фото звезды «Основного инстинкта» было сделано со спины. Из одежды на актрисе были только крошечные синие плавки бикини. Шэрон подписала фотографию: «Иногда мне просто нужно перейти от бассейна к живописи».

Поклонники восхитились фотографией актрисы и отметили, что она «выглядит чертовски хорошо для своих 66 лет». Об этом пишет The Sun.

«Я думаю, что в свои 66 она идеальна», — написал один из пользователей Instagram.

«Я бы хотел выглядеть так же хорошо в 66 лет», — написал другой.

Одна поклонница любезно прокомментировала: «Когда я была молодой девушкой и посмотрела „Основной инстинкт“, я думала, что ты одна из самых красивых женщин, которые когда-либо существовали! Все та же после стольких лет! Совершенно культовая!»

Шэрон Стоун прославилась ролью Кэтрин Трамелл в триллере 1992 года «Основной инстинкт». Фильм ее секс-символом Голливуда в 90-х годах.

Помимо успеха в кино, Шэрон увлеклась благотворительностью. Номинированная на премию «Оскар» актриса начала помогать людям, страдающим от ВИЧ и СПИДа.

В интервью Turkish Tea Talk Шэрон со слезами на глазах откровенно рассказала о своей страсти помогать другим.

«Это — мои люди. Я бы стоял на улице с этими людьми. Я бы рисковала своей жизнью ради этих людей. Прошло 35 лет, и сейчас я в нужной комнате. Вы не сможете спасти жизни, получив „Золотой глобус“, понимаете, о чем я?»

Шэрон рассказала о своих проблемах с психическим здоровьем и о том, как она вернулась к живописи. Во время пандемии, по её словам, «весь мир хотел научиться печь хлеб», а она «хотела вернуться к своей живописи».

В 2013 году Шэрон была выбрана лауреатом премии «Саммит мира» за «деятельность, которая принесла солидарность и новую надежду миллионам людей с ВИЧ/СПИДом».

* соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Читайте также:
Мел Си из Spice Girls неожиданно спела с Orbital на фестивале Гластонберри (видео)Студия Disney снимет сиквел фильма «Дьявол носит Prada»Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон появился на театральной сцене без одежды
#Марина Колодкина#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика