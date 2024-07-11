66-летняя Шэрон Стоун поделилась фото топлес (18+)

Posted 11 июля, 16:19
Published 11 июля, 16:19
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
Фото звезды «Основного инстинкта» было сделано со спины. Из одежды на актрисе были только крошечные синие плавки бикини. Шэрон подписала фотографию: «Иногда мне просто нужно перейти от бассейна к живописи».
Поклонники восхитились фотографией актрисы и отметили, что она «выглядит чертовски хорошо для своих 66 лет». Об этом пишет The Sun.
«Я думаю, что в свои 66 она идеальна», — написал один из пользователей Instagram.
«Я бы хотел выглядеть так же хорошо в 66 лет», — написал другой.
Одна поклонница любезно прокомментировала: «Когда я была молодой девушкой и посмотрела „Основной инстинкт“, я думала, что ты одна из самых красивых женщин, которые когда-либо существовали! Все та же после стольких лет! Совершенно культовая!»
Шэрон Стоун прославилась ролью Кэтрин Трамелл в триллере 1992 года «Основной инстинкт». Фильм ее секс-символом Голливуда в 90-х годах.
Помимо успеха в кино, Шэрон увлеклась благотворительностью. Номинированная на премию «Оскар» актриса начала помогать людям, страдающим от ВИЧ и СПИДа.
В интервью Turkish Tea Talk Шэрон со слезами на глазах откровенно рассказала о своей страсти помогать другим.
«Это — мои люди. Я бы стоял на улице с этими людьми. Я бы рисковала своей жизнью ради этих людей. Прошло 35 лет, и сейчас я в нужной комнате. Вы не сможете спасти жизни, получив „Золотой глобус“, понимаете, о чем я?»
Шэрон рассказала о своих проблемах с психическим здоровьем и о том, как она вернулась к живописи. Во время пандемии, по её словам, «весь мир хотел научиться печь хлеб», а она «хотела вернуться к своей живописи».
В 2013 году Шэрон была выбрана лауреатом премии «Саммит мира» за «деятельность, которая принесла солидарность и новую надежду миллионам людей с ВИЧ/СПИДом».
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