66-летняя Шэрон Стоун поделилась фото топлес (18+)

«Это — мои люди. Я бы стоял на улице с этими людьми. Я бы рисковала своей жизнью ради этих людей. Прошло 35 лет, и сейчас я в нужной комнате. Вы не сможете спасти жизни, получив „Золотой глобус“, понимаете, о чем я?»