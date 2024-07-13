Неочевидные способы похудеть: повседневные дела, помогающие сжигать калории

Пылесосить квартиру — это не только о чистоте, но и о фитнесе. За 25 минут активной уборки с пылесосом можно сжечь около 100 калорий. Двигаясь по дому и работая пылесосом вы нагружаете не только руки, но и спину, ноги и даже пресс. Так что в следующий раз, когда будете убирать, помните, что это также и тренировка.