Неочевидные способы похудеть: повседневные дела, помогающие сжигать калории

Posted 13 июля, 13:22
Published 13 июля, 13:22
Modified 10 сентября, 03:50
Updated 10 сентября, 03:50
Мы все знаем, что для поддержания формы нужно двигаться. Но кто сказал, что для этого обязательно тратить часы в тренажерном зале? Оказывается, даже самые обычные домашние дела могут стать отличным способом сжигать калории и держать тело в тонусе. В этом материале мы расскажем вам, как превратить рутинные обязанности в эффективные тренировки.
Вы знали, что за полчаса глажки белья можно сжечь около 180 калорий? На самом деле вы не просто стоит на месте. Когда вы гладите одежду, ваши руки работают, а тело находится в постоянном напряжении. А еще в итоге у вас будет идеально выглаженная одежда.
Пылесосить квартиру — это не только о чистоте, но и о фитнесе. За 25 минут активной уборки с пылесосом можно сжечь около 100 калорий. Двигаясь по дому и работая пылесосом вы нагружаете не только руки, но и спину, ноги и даже пресс. Так что в следующий раз, когда будете убирать, помните, что это также и тренировка.
Если вы постоянно ёрзаете на месте, трясете ногой или постукиваете пальцами, это не просто привычка. Микродвижения мышц генерируют тепловую энергию в организме, что со временем позволяет сжигать больше калорий. Но будьте осторожны: подобная привычка может стать не только дополнительной активностью, но и существенным раздражителем для окружающих.
Отправляясь за покупками в торговый центр или продуктовый магазин, вы можете не только потратить деньги, но и сжечь калории. Ходьба, толкание тележки и поиск нужных товаров на полках — все это помогает сжигать около 158 калорий за час. Так что шоппинг — это не только удовольствие, но и фитнес.
Исследования показывают, что за час работы в саду, будь то уборка мусора, заготовка почвы или переноска сумок, можно сжечь от 300 до 500 калорий. Последнее зависит от того, насколько интенсивным является занятие. Кроме того, если вы занимаетесь заготовкой почвы, переносите большие сумки или толкаете тачку, вы получите хорошую тренировку и, возможно, сожжёте ещё больше.
За час ходьбы по дому вы сжигаете около 150-170 калорий. Таким образом, избавляясь от беспорядка, вы сжигаете 4-6 калорий в минуту. Чтобы усложнить задачу, можно добавить выпады, подниматься и спускаться по лестнице или носить тяжести: небольшую мебель и другие предметы домашнего обихода.
Зимой не очень-то хочется выходить на улицу, а особенно заниматься какими-то нагрузкам. Но за 15 минут работы со снегом и лопатой сжигается примерно 100 калорий, что делает это занятие неплохой заменой активной летней прогулки.
Только помните о правильной технике: сгибайте колени, чтобы не повредить спину, особенно при работе с тяжелым и мокрым снегом осенью и весной.
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