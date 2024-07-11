newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля, 20:27

Published 11 июля, 20:27

Modified 10 сентября, 03:47

Updated 10 сентября, 03:47

Фанаты Энн Хэтэуэй призывают отменить выход сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

11 июля 2024, 20:27
Поклонники Энн Хэтэуэй крайне огорчены тем, что сиквел фильма «Дьявол носит Prada», по всей видимости, будет сниматься без их любимицы. Уже известно, что главным действующим лицом в новой кинокартине станет редактор глянцевого журнала Миранда Пристли, которую вновь сыграет Мерил Стрип.

По сюжету она будет работать над тем, чтобы вернуть своему журналу былую популярность.

Как сообщает peopletalk.ru, в возвращающемся на экраны фильме героиня Мерил Стрип встретит ранее уволенную ассистентку Эмили Чарльтон (Эмили Блант). Теперь она является авторитетной бизнес-леди, способной вернуть к жизни детище Миранды. А про образ Энди Сакс, которую в первой части играла Энн Хэтэуэй, в продолжении речи не идет.

Фанаты оскароносной американки остались недовольны таким решением сценаристов и режиссера, отмечая, что продолжение комедийной драмы не повторит успех первой части без Энди Сакс.

Сама Хэтэуэй пока не давала никаких комментариев о готовящемся сиквеле. Первые новости о продолжении вышедшего на экраны 18 лет назад фильма появились несколько дней назад. Над сюжетом для нового проекта работает Алин Брош Маккенна, отвечавшая за сценарий и для картины-первоисточника.

Читайте также:
Студия Disney снимет сиквел фильма «Дьявол носит Prada»63-летний Дэвид Духовны разделся для нового фильма«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» вышел на Netflix
#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика