Фанаты Энн Хэтэуэй призывают отменить выход сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

Posted 11 июля, 20:27
Published 11 июля, 20:27
Modified 10 сентября, 03:47
Updated 10 сентября, 03:47
По сюжету она будет работать над тем, чтобы вернуть своему журналу былую популярность.
Как сообщает peopletalk.ru, в возвращающемся на экраны фильме героиня Мерил Стрип встретит ранее уволенную ассистентку Эмили Чарльтон (Эмили Блант). Теперь она является авторитетной бизнес-леди, способной вернуть к жизни детище Миранды. А про образ Энди Сакс, которую в первой части играла Энн Хэтэуэй, в продолжении речи не идет.
Фанаты оскароносной американки остались недовольны таким решением сценаристов и режиссера, отмечая, что продолжение комедийной драмы не повторит успех первой части без Энди Сакс.
Сама Хэтэуэй пока не давала никаких комментариев о готовящемся сиквеле. Первые новости о продолжении вышедшего на экраны 18 лет назад фильма появились несколько дней назад. Над сюжетом для нового проекта работает Алин Брош Маккенна, отвечавшая за сценарий и для картины-первоисточника.
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