Фанаты Энн Хэтэуэй призывают отменить выход сиквела фильма «Дьявол носит Prada»

Сама Хэтэуэй пока не давала никаких комментариев о готовящемся сиквеле. Первые новости о продолжении вышедшего на экраны 18 лет назад фильма появились несколько дней назад. Над сюжетом для нового проекта работает Алин Брош Маккенна, отвечавшая за сценарий и для картины-первоисточника.