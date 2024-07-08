newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля, 14:59

Published 8 июля, 14:59

Modified 9 сентября, 23:09

Updated 9 сентября, 23:09

5 лучших цитат Билла Гейтса, которые вдохновляют идти только вперед

Топ-5 мотивирующих цитат Билла Гейтса, которые мало кто слышал

8 июля 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
5 лучших цитат Билла Гейтса, которые вдохновляют идти только вперед
Миллиардер Билл Гейтс, который вдохновляет людей по всему миру, поделился цитатами об отношении к деньгам и своей работе.

Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft (MSFT), дольше всех возглавлял список самых богатых людей в мире. Он находился там более 20 лет, пока его не сверг с престола соучредитель Amazon Джефф Безос в 2017 году. Помимо своего астрономического богатства, Гейтс также известен своей страстью к науке, филантропии и книгам .

Рассказываем, какие фразы миллиардера стали самыми гениальными и облетели весь мир, чтобы вдохновить на продвижение вперед.

Вот 10 лучших цитат Гейтса, которые вдохновляют на деловые и жизненные стремления:

  • «Успех — никудышный учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть».

  • «Недовольные клиенты — это всегда проблема. Они также являются вашей величайшей возможностью».

  • «Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и подталкивают вас к тому, чтобы быть самим собой».

  • «Каждому нужен тренер. Не имеет значения, баскетболист вы, теннисист, гимнаст или игрок в бридж… Всем нам нужны люди, которые дадут нам обратную связь. Вот так мы совершенствуемся».

  • «Ты не бездельник, если даешь себе поблажку».
Читайте также:
8 золотых советов, как обычному человеку скопить 1 миллион рублейЭксперт назвал самую перспективную инвестицию денег в 2024 году3 способа иметь на руках 1 млн в месяц: лучшие стратегии заработка и инвестиций
#Эмилия Шпилева#Деньги#Знаменитости#Финансы#Инвестиции#Торговля и инвестиции#Миллионер#Цитаты
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика