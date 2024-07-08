Топ-5 мотивирующих цитат Билла Гейтса, которые мало кто слышал

Posted 8 июля, 14:59
Published 8 июля, 14:59
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft (MSFT), дольше всех возглавлял список самых богатых людей в мире. Он находился там более 20 лет, пока его не сверг с престола соучредитель Amazon Джефф Безос в 2017 году. Помимо своего астрономического богатства, Гейтс также известен своей страстью к науке, филантропии и книгам .
Рассказываем, какие фразы миллиардера стали самыми гениальными и облетели весь мир, чтобы вдохновить на продвижение вперед.
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