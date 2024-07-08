Топ-5 мотивирующих цитат Билла Гейтса, которые мало кто слышал

Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft (MSFT), дольше всех возглавлял список самых богатых людей в мире. Он находился там более 20 лет, пока его не сверг с престола соучредитель Amazon Джефф Безос в 2017 году. Помимо своего астрономического богатства, Гейтс также известен своей страстью к науке, филантропии и книгам .