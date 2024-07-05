15 вещей, которые следует знать перед поездкой в Южную Корею в 2024 году

Posted 5 июля, 06:30
Published 5 июля, 06:30
Modified 10 сентября, 03:31
Updated 10 сентября, 03:31
Южная Корея медленно, но верно становится все более популярным туристическим направлением для россиян. Благодаря сочетанию культуры, природного ландшафта, современных технологий, древней истории, а также кухни мирового класса, каждый турист найдет здесь что-то свое.
В Южной Корее одна из самых современных систем общественного транспорта в мире. Все автобусы, поезда и метро дешевые, чистые и удобные. Для поездок по городу метро — лучший вариант. Для междугородних поездок используйте автобус или поезд. Билеты на них легко приобрести перед посадкой, за исключением некоторых популярных маршрутов и в час пик по выходным. Билеты можно приобрести на KORAIL, операторе железнодорожных сетей.
Английский язык широко используется в Южной Корее, на нем говорят почти все представители молодого поколения. В общественных местах также есть вывески как на корейском, так и на английском языках. Однако все же стоит немного выучить корейский алфавит хангыль — один из самых простых языков. Это позволит чувствовать себя более уверенно, а также легко общаться с пожилыми людьми в этой стране.
Питание в Южной Корее — это совместное мероприятие, поэтому не удивляйтесь если во многих ресторанах не предусмотрены отдельные столики или кабинки. Официанты обычно не подходят к гостям заведения, вместо этого на столах есть кнопки вызова. Для оплаты счета за обед или ужин вам нужно самому подойти к стойке, при этом чаевые здесь не распространены.
Совет: Не прикасайтесь к еде руками, за исключением листьев салата, и не используйте палочки, чтобы передавать еду.
В Южной Корее представлен широкий выбор вариантов проживания в зависимости от ваших предпочтений. Для бюджетного выбора можно выбрать хостелы или ночь в семье, обычно в них предлагается завтрак и бесплатный Wi-Fi. Если вы хотите познакомиться с местной культурой, вы можете остановиться в ханоках, традиционных гостевых домах, в которых к услугам гостей номера в корейском стиле с матрасами на полу.
В остальном чаще всего выбирают отели — от бюджетных до роскошных. В национальных парках или других подобных районах вы также можете воспользоваться глэмпингом.
Южная Корея является одной из самых высокотехнологичных стран в мире и обеспечивает подключение к Wi-Fi на всей своей территории, за исключением нескольких сельских районов. По большей части вы можете обойтись без местной sim-карты, но если вы хотите ее купить, можно легко приобрести в аэропорту Инчхон в одном из многочисленных центров роуминга. Важные приложения, которые следует загрузить это сервис для бронирования такси, Subway Korea и Naver Maps, аналог Google Maps.
Южнокорейцы более чем скромны при выборе одежды. При посещении храма желательно не надевать майки, шорты и юбки. Большинство мужчин и женщин одеваются легко, но топы с глубоким вырезом — скорее исключение, чем норма. На пляже выбирайте футболку вместо купальника. Хотя сейчас татуировки в основном приемлемы, в некоторых местах, например, в определенных банях, вам могут отказать, если увидят татуировку чернилами.
Южная Корея славится своей ночной жизнью, поэтому выпивка является основой корейского общения, также известного как hoesik, что в вольном переводе означает «собрание людей».
Клубная ночная жизнь обязательно включает в себя хождение по нескольким барам, иногда заканчивающееся тяжелым похмельем. Основной выпивкой является соджу, а закусками служат жареные блюда, такие как картофель фри или курица.
Если вы не любитель выпивки, провести вечер в кафе или пекарне тоже считается нормой и более полезным занятием.
Дарение подарков является неотъемлемой частью южнокорейской культуры — как в личных, так и в деловых отношениях, так как связано с проявлением уважения. Если вас пригласили к кому-то домой, обязательно возьмите с собой небольшой подарок, например бутылку вина или цветы, чтобы показать свою любезность. Подарки всегда принимаются двумя руками и никогда не открываются на глазах у дарителя.
Социальная жизнь Южной Кореи регулируется принципами конфуцианства, поэтому необходимо знать правила этикета. Они включают в себя вежливое общение со старшими, позволение вашему боссу или старшим сначала поесть за столом, прежде чем приступить к ужину, и всегда соглашаться, когда вам предлагают порцию соджу.
Личное пространство в стране с населением 25 миллионов человек — это миф, поэтому случайные толчки не редкость. Люди не остановятся, чтобы извиниться и это считается нормально.
Кроме того, корейцы бывают очень любопытными и могут задавать личные вопросы, касающиеся возраста, мнений, семейного положения и занятий.
Южная Корея — современная страна с одним из самых низких уровней преступности в мире, поэтому не стоит сильно беспокоиться о мерах безопасности. Южнокорейцы — очень гостеприимные люди. Однако лучше знать основные номера экстренных служб, например 112 — полиция, 119 — экстренные службы или 1330 — корейская туристическая полиция.
Вегетарианство в Корее постепенно завоевывает популярность, но до сих пор в стране не так много мест, где подают овощи. Даже при изучении меню, которое может показаться веганским, могут попасться блюда, приготовленные из бульона из креветок или анчоусов.
Посещать Южную Корею рекомендуется в весенние или осенние месяцы, когда стоит умеренная погода и начинается цветение сакуры.
В октябре и ноябре деревья гинкго становятся золотистыми, придавая городам особенно величественный вид, а на острове Чеджудо сакура распускается раньше всего, в середине марта.
Стоит отдохнуть от уличного шума и высоких технологий современной Кореи. Обратите внимание на природные ландшафты и панорамные виды, которые предлагают сельские районы. Большая часть природных красот Южной Кореи скрыта в маленьких городках, а поездка в один из них — идеальный способ сбежать от городской суеты. Жизнь в этих районах течет медленнее, а большая часть населения ведет размеренный образ жизни.
Всегда рекомендуется носить с собой маску, поскольку в некоторых районах страны уровень качества воздуха может упасть довольно низко. Проблема более распространена весной, когда пустынные ветры дуют из Монголии и Китая. Скачайте такие приложения, как IQ Air Visual, чтобы отслеживать качество воздуха в режиме реального времени.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14