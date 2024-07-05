15 вещей, которые следует знать перед поездкой в Южную Корею в 2024 году

Английский язык широко используется в Южной Корее, на нем говорят почти все представители молодого поколения. В общественных местах также есть вывески как на корейском, так и на английском языках. Однако все же стоит немного выучить корейский алфавит хангыль — один из самых простых языков. Это позволит чувствовать себя более уверенно, а также легко общаться с пожилыми людьми в этой стране.