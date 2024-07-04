Ученые выяснили, какой запах кожи является магнитом для комаров

Posted 4 июля, 07:38
Published 4 июля, 07:38
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Ученые давно пытаются выяснить, почему комары по-разному реагируют на людей, притягиваясь к одним как магнитом и облетая других стороной.
Ученые выдвинули несколько теорий, объясняющих, почему комары нападают на одних чаще, чем на других, включая идею о том, что виной группа крови. Однако доказательств этой связи было найдено недостаточно.
Со временем исследователи начали объединяться вокруг теории, что запах тела должен быть основным виновником привлечения комаров.
Чтобы ответить на этот вопрос, ученые собрали 64 участника и попросили их надеть на руки нейлоновые чулки. Через шесть часов ткань пропиталась уникальным запахом каждого человека. В реальности, для человека чулки совершенно не пахли, но только не для комаров.
Далее эти чулки разрезали на кусочки и поместили по два от разных участников в закрытый контейнер с комарами. Когда испытания закончились, было получено четкое доказательство того, что некоторые люди более привлекательны, чем другие. Одному из испытуемых посчастливилось стать самым привлекательным объектом для комаров, на образец ткани которого слетелось самое большое количество насекомых.
Исследователи проанализировали профили запаха испытуемых, чтобы понять, чем может быть вызвана такая огромная разница. Они обнаружили закономерность: у наиболее привлекательных для комаров людей на коже выделялось большее количество карбоновых кислот.
Карбоновые кислоты — обычные органические соединения, которые вырабатываются кожным салом и помогают поддерживать нашу кожу увлажненной и защищенной.
Кроме того, исследователи обнаружили, что привлекательность людей для комаров оставалась неизменной с течением времени, независимо от изменений в рационе питания или гигиенических привычках. Когда эксперимент повторили несколько раз с интервалом в пару месяцев, они обнаружили, что рейтинг привлекательности людей для комаров не изменился.
«Это исследование подтверждает, что некоторые люди действительно более привлекательны для комаров, чем другие», — говорит Омар Акбари, молекулярный биолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Тем не менее, остается один вопрос: почему комарам так нравится запах карбоновых кислот.
Ученый Обальдии нашел теоретический ответ, считая что комары эволюционировали, чтобы охотиться именно на людей. Таким образом, эти кровососущие стали более избирательными и умными, чтобы отличить запах человека от запаха других животных. Карбоновые кислоты — это соединения, которые люди выделяют в больших количествах, в то время как животные — в минимальных. По мнению ученого комары считают карбоновые кислоты отличным индикатором для обнаружения человека.
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