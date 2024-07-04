Ученые выяснили, какой запах кожи является магнитом для комаров

Ученый Обальдии нашел теоретический ответ, считая что комары эволюционировали, чтобы охотиться именно на людей. Таким образом, эти кровососущие стали более избирательными и умными, чтобы отличить запах человека от запаха других животных. Карбоновые кислоты — это соединения, которые люди выделяют в больших количествах, в то время как животные — в минимальных. По мнению ученого комары считают карбоновые кислоты отличным индикатором для обнаружения человека.