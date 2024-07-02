120 млн долларов Мэтью Перри: появились новости о сумме активов умершего актера

Документы указывают на то, что у Перри не было недвижимости в Калифорнии. В частности, было подтверждено, что дом Перри в Пасифик Палисейдс стоимостью 6 миллионов долларов, где он провел последние минуты своей жизни, оформлен на имя Фергюсон и пока не выставлен на продажу.