120 млн долларов Мэтью Перри: появились новости о сумме активов умершего актера

Posted 2 июля, 20:51
Published 2 июля, 20:51
Modified 10 сентября, 03:23
Updated 10 сентября, 03:23
Согласно судебным документам, звезда сериала «Друзья» оставил после себя состояние стоимостью более 1,5 млн долларов США. Оно является частью уже созданного траста стоимостью более 120 млн долларов США, пишет mirror.co.uk.
Всемирно известный актер основал траст незадолго до смерти. Бенефициарами стали его отец Джон Перри, мать Сюзанна Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая возлюбленная Рэйчел Данн.
Последние судебные документы показывают, что личные активы Перри были выше, чем изначально прогнозировалось. Лиза Фергюсон, доверительный управляющий, назначенный для имущества Перри, представила документ, показывающий баланс, превышающий 1,5 млн долларов США. Она также сообщила, что есть дополнительная сумма, ранее инвестированная в прижизненный траст.
Документы указывают на то, что у Перри не было недвижимости в Калифорнии. В частности, было подтверждено, что дом Перри в Пасифик Палисейдс стоимостью 6 миллионов долларов, где он провел последние минуты своей жизни, оформлен на имя Фергюсон и пока не выставлен на продажу.
Мэтью Перри был найден мертвым в возрасте 54 лет в своем особняке в Лос-Анджелесе в октябре прошлого года. Вскрытие показало, что его смерть была несчастным случаем из-за острого воздействия кетамина. Полицейские расследуют, кто снабжал актера наркотическими веществами.
В отчете судмедэксперта указано, что Перри был назначен кетамин в качестве части инфузионной терапии от депрессии и тревожности, и он принимал его через день. Однако за четыре месяца до его смерти врач попытался снизить его зависимость от этого препарата.
В последний раз ему прописали дозу препарата за полторы недели до смерти. Кетамин в организме Мэтью Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии, поскольку период полувыведения кетамина составляет три-четыре часа или меньше».
Коллеги Мэтью Перри по сериалу «Друзья» «все еще в шоке» от его смерти и хотят помочь расследованию. Актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс пытались вспомнить, кого они могли видеть с ним.
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