newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня, 06:31

Published 29 июня, 06:31

Modified 10 сентября, 01:30

Updated 10 сентября, 01:30

В каком районе лучше всего покупать жилье

В каком районе лучше всего покупать жилье

29 июня 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
При покупке квартиры стоит также учитывать прилегающую инфраструктуру для комфортного проживания. Где лучше всего покупать недвижимость, в материале Newia.

Где лучше брать квартиру

Все знают, что основой полноценного отдыха и отличного самочувствия является качественный сон. К сожалению, многие горожане сталкиваются с проблемами сна, от бессонницы до недостатка ночного отдыха. Практика показывает, что причиной является не только зависимость от гаджетов и стресс, но и плохая экология. Поэтому при выборе района для покупки квартиры важно учитывать экологическую ситуацию в этом месте.

В непосредственной близости от дома должны быть зеленые зоны, такие как скверы, парки или лес. Также важно учитывать расположение дома относительно розы ветров. В любом городе экологически благоприятными считаются районы, расположенные на западе, северо-западе и севере.

Квартира рядом с парком

Чистый воздух и обилие зелени в районе, где планируется покупка квартиры, имеют огромное значение. Эти факторы помогают устранить проблемы со сном и положительно влияют на общее самочувствие и здоровье.

Покупка квартиры в зеленом районе может привести к исчезновению аллергии у владельца и его семьи. Сон на свежем воздухе с открытыми окнами, если позволяет погода, обеспечивает достаточное количество кислорода. Это делает сон глубоким и эффективным, устраняя бессонницу.

Читайте также:
Как продать квартиру в ипотекеКак поделить ипотечную квартиру при разводеКак на аукционе купить квартиру
#Илья Протвинов#Общество#Квартира#Отдых#Жизнь#Район#Спокойный сон
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика