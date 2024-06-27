Почему Николь Кузнецову выгнали из шоу «Битва экстрасенсов»

В прошлом выпуске перед участниками шоу поставили задачу помочь женщине, которая на протяжении тридцати лет жила с некой сущностью, которая мешала ей устраивать личную жизнь. Лариса, так звали главную героиню выпуска, раньше увлекалась сатанизмом. По мнению других участников шоу, во время проведения одного из сатанинских обрядов демон положил глаз на женщину, после чего стал пугать ее по ночам и изводить избранников.