Почему Николь Кузнецову выгнали из шоу «Битва экстрасенсов»

Posted 27 июня, 14:12
Published 27 июня, 14:12
Modified 9 сентября, 23:26
Updated 9 сентября, 23:26
Как пишет starhit.ru, рыжеволосая ведьма запомнилась многим зрителям по шестнадцатому сезону «Битвы экстрасенсов». Тогда Николь Кузнецова проявила себя одной из сильнейших и боролась в финале за главный приз, однако не заняла первое место. Она решила исправить ситуацию в 24-м сезоне шоу, но удача не способствовала ведьме.
В прошлом выпуске перед участниками шоу поставили задачу помочь женщине, которая на протяжении тридцати лет жила с некой сущностью, которая мешала ей устраивать личную жизнь. Лариса, так звали главную героиню выпуска, раньше увлекалась сатанизмом. По мнению других участников шоу, во время проведения одного из сатанинских обрядов демон положил глаз на женщину, после чего стал пугать ее по ночам и изводить избранников.
Николь Кузнецова выразила мнение, что все проблемы главной героини заключаются в ее чрезмерной любви к алкогольным напиткам. Однако такая версия не пришлась по душе Ларисе — и рыжеволосая ведьма оказалась в черном конверте.
По правилам шоу Николь могла выбрать себе соперника на магическую дуэль. Это оказалась Лиза Петрова. Обе участницы проявили себя хорошо, однако зрители решили иначе. По результатам зрительского голосования победителем магической дуэли стала Лиза Петрова с разрывом около ста тысяч голосов. Николь Кузнецова просила дать ей еще один шанс, и другие участники были согласны на это, однако ведущий шоу Марат Башаров не пошел на уступки. Рыжеволосой ведьме пришлось покинуть проект.
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