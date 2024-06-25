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Posted 25 июня, 14:51

Published 25 июня, 14:51

Modified 10 сентября, 02:58

Updated 10 сентября, 02:58

Почему собаки боятся грозы и как им помочь

25 июня 2024, 14:51
У питомцев, как и у людей, есть свои страхи. Некоторые собаки боятся грома, вспышек молний и сильного ветра. Это может вызывать панические реакции.

Причины страха

  1. Чувствительный слух: Некоторые собаки имеют повышенную чувствительность слуха. Громкие звуки могут вызывать у них боль и стресс.
  2. Негативный опыт: Если собака пережила неприятное событие, связанное с грозой, она может ассоциировать это явление с опасностью.

Как помочь

  1. Сохраняйте спокойствие: Ваша реакция влияет на питомца. Не поощряйте его страх поглаживаниями или лакомствами.
  2. Создайте укрытие: Обустройте тихое место, где собака может спрятаться.
  3. Говорите уверенно: Спокойный и уверенный голос успокоит собаку.
  4. Отвлекайте игрой: Любимые игрушки и игры помогут снять напряжение.
  5. Обратитесь к профессионалу: Если страх слишком сильный, консультируйтесь с ветеринаром или кинологом.

Методичная и регулярная работа над поведением собаки поможет ей справиться с фобией, написал novochag.ru.

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#Ольга Земскова#Все материалы авторов#Собаки#Питомцы
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