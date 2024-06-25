Какие слова ждут повзрослевшие дети от своих родителей

Взрослому ребенку иногда просто надо выговориться и быть выслушанным. Не стоит сразу лезть с советами, спросите его: нуждается ли он в совете или просто ищет поддержки? Понятно, что родители хотят оградить детей от ошибок, но взрослые дети часто хотят идти своим путем и не нуждаются в советах.