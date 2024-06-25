newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня, 20:00

Published 25 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 01:41

Updated 10 сентября, 01:41

Что нужно говорить взрослым детям: 8 волшебных фраз

Какие слова ждут повзрослевшие дети от своих родителей

25 июня 2024, 20:00
Фото: Изображение Midjourney
Что нужно говорить взрослым детям: 8 волшебных фраз
Даже повзрослев, дети нуждаются в понимании и поддержке своих родителей. Если вы хотите выстроить со своими детьми теплые отношения, просто чаще говорите им эти фразы.

«Прости меня»

Не бойтесь признать, что поступали когда-то неправильно и непреднамеренно причиняли ребенку боль. Для взрослого ребенка очень важно получить извинение от родителей, чтобы двигаться дальше.

«Я горжусь тобой»

Этой фразой вы вселяете в ребенка уверенность. Кем бы он ни стал, чего бы ни добился, ему важно ваше одобрение и искренняя гордость.

«Я люблю тебя в любом случае»

Всем свойственно ошибаться, но ребенок ждет не вашего осуждения и критики, а любви и понимания. Ему важно знать, что в любом случае вы примете его таким, какой он есть, — со всеми недостатками и неудачами.

«Твои мысли и эмоции важны для меня»

Взрослые дети могут порой скрывать свои мысли, считая их незначительными в сравнении с опытом и мнением родителей. Важно дать понять ребенку, что вы уважаете его мнение, даже если оно сильно отличается от вашего.

«Ты никогда меня не разочаруешь»

Даже если взрослый ребенок не оправдал вашего ожидания, никогда не говорите ему об этом. Он должен понимать, что никакая его неудача не вызовет у родителей осуждения.

«Я готов тебя выслушать»

Взрослому ребенку иногда просто надо выговориться и быть выслушанным. Не стоит сразу лезть с советами, спросите его: нуждается ли он в совете или просто ищет поддержки? Понятно, что родители хотят оградить детей от ошибок, но взрослые дети часто хотят идти своим путем и не нуждаются в советах.

«Ты всегда можешь на меня рассчитывать»

Ребенок всегда будет нуждаться в поддержке родителей. Ему важно знать, что он получит надежную опору в лице родителей в трудные моменты своей жизни.

«Я тебя люблю»

Повторяйте эти слова как можно чаще. Даже если вы поссорились и не пришли к согласию по каким-либо вопросам, всегда заканчивайте любой разговор этими словами. Искренняя любовь — мощная поддержка для ребенка в любом возрасте.

Читайте также:
Простые способы мотивировать себя, когда сил уже нетГороскоп на 5 июня 2024 года: новые друзья и новые возможности5 женских имен, которые лишают их обладательниц счастья
#Светлана Павлова#Общество#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика