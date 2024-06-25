Какие слова ждут повзрослевшие дети от своих родителей

Posted 25 июня, 20:00
Published 25 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 01:41
Updated 10 сентября, 01:41
Не бойтесь признать, что поступали когда-то неправильно и непреднамеренно причиняли ребенку боль. Для взрослого ребенка очень важно получить извинение от родителей, чтобы двигаться дальше.
Этой фразой вы вселяете в ребенка уверенность. Кем бы он ни стал, чего бы ни добился, ему важно ваше одобрение и искренняя гордость.
Всем свойственно ошибаться, но ребенок ждет не вашего осуждения и критики, а любви и понимания. Ему важно знать, что в любом случае вы примете его таким, какой он есть, — со всеми недостатками и неудачами.
Взрослые дети могут порой скрывать свои мысли, считая их незначительными в сравнении с опытом и мнением родителей. Важно дать понять ребенку, что вы уважаете его мнение, даже если оно сильно отличается от вашего.
Даже если взрослый ребенок не оправдал вашего ожидания, никогда не говорите ему об этом. Он должен понимать, что никакая его неудача не вызовет у родителей осуждения.
Взрослому ребенку иногда просто надо выговориться и быть выслушанным. Не стоит сразу лезть с советами, спросите его: нуждается ли он в совете или просто ищет поддержки? Понятно, что родители хотят оградить детей от ошибок, но взрослые дети часто хотят идти своим путем и не нуждаются в советах.
Ребенок всегда будет нуждаться в поддержке родителей. Ему важно знать, что он получит надежную опору в лице родителей в трудные моменты своей жизни.
Повторяйте эти слова как можно чаще. Даже если вы поссорились и не пришли к согласию по каким-либо вопросам, всегда заканчивайте любой разговор этими словами. Искренняя любовь — мощная поддержка для ребенка в любом возрасте.
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