Треть россиян хотят работать дистанционно: плюсы и минусы удаленки

Posted 24 июня, 17:43
Published 24 июня, 17:43
Modified 10 сентября, 02:54
Updated 10 сентября, 02:54
Такой результат показал опрос сервиса «Работа.ру», проведенный в начале этого года. Какие же плюсы удаленки больше всего привлекают соотечественников?
Среди основных плюсов такого режима 67% респондентов выделили возможность самостоятельно устанавливать график работы. Ещё 66% россиян хотят работать для экономии времени и денег на проезд и обеды.
Около 46% опрошенных хотят перейти на удаленный формат труда, чтобы лучше отдыхать, а 45% — чтобы чаще проводить время с близкими. Также среди популярных ответов — возможность путешествовать, участвовать в нескольких проектах сразу и больше заниматься спортом.
Неужели удаленка имеет все эти преимущества?
«У удаленки есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов можно выделить, в первую очередь, наличие свободного времени. У меня есть объем работы, который я должна выполнить за один день, и я сама решаю, в какое время дня я буду работать. Это определенно выручает, если у тебя есть маленький ребенок, масса дел по дому или в городе. Также из плюсов я выделю возможность самому устанавливать размер своей заработной платы. Сколько сделал — столько заработал. Профессионалы вполне могут получать конкурентную зарплату даже на удаленке. При этом важно иметь портфолио, чтобы в случае спроса на выполняемую работу была возможность показать ваш опыт потенциальному заказчику», — рассказала переводчик, мама двоих детей Ольга Колесникова.
«Главный минус в удаленке лично для меня в том, что дом превращается в место работы и наоборот. Если раньше, работая в офисе, я возвращалась домой и отдыхала, то теперь дом стал моим офисом. Ведь в процессе работы важна концентрация и тишина в доме, а это не всегда возможно, если семья находится рядом. Иногда из-за этого могут возникать конфликты. Еще один минус — теряется возможность общаться с коллегами вживую, ведь работа строится в основном в мессенджерах. Постепенно ты привыкаешь печатать, а не говорить, и тебе становится комфортно общаться через компьютер или телефон, а не лично, показывая эмоции. Это также влияет на взаимоотношения с близкими», — поделилась Ольга.
«В сферу удаленной работы я пришла сравнительно недавно, около семи лет назад. До этого я более 10 лет работала на обычной, офисной работе, по большей части со стандартным графиком с 09-18 часов. Все бытовые дела, накапливающиеся за рабочую неделю, решались, соответственно, на выходных, и неделя за неделей получался День Сурка, за редким исключением, когда можно было куда-то уехать в отпуск. Так живет большинство и изменить это невозможно, думала я. Но всё изменилось с рождением моей второй дочери. Когда она появилась на свет, у нас в семье была тяжелая материальная ситуация», — рассказала Ольга.
Ситуация, которая встречается достаточно часто: нужен дополнительный заработок, но ребенка оставить не с кем. И выход нашелся!
«Я решила — у меня есть компьютер, доступ в интернет, есть знание английского языка и кое-какая база в голове по работе в современных программах и онлайн-системах. Неужели обладая такими знаниями я не найду себе работу? Это оказалось очень легко. Я зарегистрировалась на бирже фрилансеров, где размещались разные задания для новичков и более опытных пользователей. Как новичок, я бралась за всё подряд, набирала опыт. Позднее стала искать более сложные и долгосрочные проекты с более высоким заработком. И мне повезло: я нашла постоянного заказчика, для которого я выполняла переводы с английского языка на русский. Мы сотрудничаем по сей день и я сейчас оформлена в компанию официально. Помимо этого, веду несколько других постоянных проектов», — поделилась опытом Ольга Колесникова.
Желание зарабатывать больше без соблюдения рамок рабочего дня может привести к быстрому переутомлению и выгоранию, говорят психологи. Можно ли заставить себя притормозить?
«На мой взгляд, необходимо найти „золотую середину“ и расставить приоритеты: сколько времени ты готов уделять работе, а сколько — семье и друзьям, жизни в целом! Для себя лично я нашла такую середину, и сейчас имею комфортный доход, при этом не теряя возможности проводить время с семьей и отдыхать», — резюмировала Ольга. Она также подчеркнула, что не стоит бояться неудач. Важно попробовать себя, начиная с малого. Сначала лучше брать подработки, не увольняясь с привычной должности, чтобы не остаться без заработка. Возможно, у вас откроются новые таланты, захочется расширить знания и сменить сферу деятельности. Либо найти перспективную работу по основной специальности и уже тогда посвятить себя ей.
Формат удаленки сегодня значительно расширился. Если 10 лет назад речь шла в основном о фрилансе — поиске разовых заказов, проектной работе, то сейчас все больше российских компаний предлагают соискателям дистанционный формат работы. При этом сотрудник трудится официально и получает белую зарплату, берет официальные отпуска и уходит на больничные при необходимости.
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