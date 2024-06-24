Треть россиян хотят работать дистанционно: плюсы и минусы удаленки

«У удаленки есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов можно выделить, в первую очередь, наличие свободного времени. У меня есть объем работы, который я должна выполнить за один день, и я сама решаю, в какое время дня я буду работать. Это определенно выручает, если у тебя есть маленький ребенок, масса дел по дому или в городе. Также из плюсов я выделю возможность самому устанавливать размер своей заработной платы. Сколько сделал — столько заработал. Профессионалы вполне могут получать конкурентную зарплату даже на удаленке. При этом важно иметь портфолио, чтобы в случае спроса на выполняемую работу была возможность показать ваш опыт потенциальному заказчику», — рассказала переводчик, мама двоих детей Ольга Колесникова.