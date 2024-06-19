Топ-3 реальные идеи, как студенту заработать деньги без официального трудоустройства

Репетиторство — это хороший способ заработать деньги, поскольку для этой работы не требуются вложения, а только знания и свободно время. Идеальный вариант работы как для старшеклассников, так и студентов ВУЗов. Обучение может включать в себя занятия с детьми, например можно подтянуть пятиклассника за лето по нескольким предметам, а также другие культурно-досуговые уроки — игра на гитаре, обучение работе на компьютере и т. д.