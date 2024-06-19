Топ-3 реальные идеи, как студенту заработать деньги без официального трудоустройства

Posted 19 июня, 18:31
Published 19 июня, 18:31
Modified 10 сентября, 02:36
Updated 10 сентября, 02:36
Если студенту нет возможности устроиться официально на работу на летние каникулы, стоит подумать о том, чтобы работать на самого себя. Это позволит не только развить свои навыки и скрытые таланты, но и возможно превратить временную подработку в хорошую и стабильную профессию.
Репетиторство — это хороший способ заработать деньги, поскольку для этой работы не требуются вложения, а только знания и свободно время. Идеальный вариант работы как для старшеклассников, так и студентов ВУЗов. Обучение может включать в себя занятия с детьми, например можно подтянуть пятиклассника за лето по нескольким предметам, а также другие культурно-досуговые уроки — игра на гитаре, обучение работе на компьютере и т. д.
Масштабирование: если хочется более масштабной и нескучной деятельности, можно разместить объявление о проведении обзорных экскурсий для туристов и местных жителей. Такая работа обязывает иметь четкую и грамотную речь, хорошую память и навыки общения.
Продвижение: рекламу услуг можно осуществлять через социальные сети и известные сайты бесплатных объявлений. Также не лишним будет расклеить объявления с предложением своих услуг на подъездах близлежащих домов.
Деньги можно быстро заработать, став фотографом, особенно если у вас есть талант и хорошая камера. Так, вы можете заниматься съемкой свадеб, помолвок, дней рождений или других различных мероприятий.
Подготовка: перед тем, как начать рекламировать свои услуги необходимо составить портфолио. На первых порах можно проводить фотосессии бесплатно или попросить позировать своих друзей и родных. Одним из плюсов этой работы является то, что в летний период не понадобиться арендовать фотостудии, так как природа сама по себе прекрасный фон.
Масштабирование: помимо участия в фотосъемках, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое скачивание изображения. В настоящее время это наиболее востребованный вариант подработки, который актуален с развитием интернета и популярности фотоконтента.
Существует множество способов быстро и бесплатно заработать деньги через Интернет:
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