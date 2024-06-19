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Posted 19 июня, 18:31

Published 19 июня, 18:31

Modified 10 сентября, 02:36

Updated 10 сентября, 02:36

Рассказываем, как студенту можно работать на самого себя

Топ-3 реальные идеи, как студенту заработать деньги без официального трудоустройства

19 июня 2024, 18:31
Фото: 1MI
Рассказываем, как студенту можно работать на самого себя
Рассказываем, куда податься студенту, чтобы заработать летом деньги и иметь свободный график.

Если студенту нет возможности устроиться официально на работу на летние каникулы, стоит подумать о том, чтобы работать на самого себя. Это позволит не только развить свои навыки и скрытые таланты, но и возможно превратить временную подработку в хорошую и стабильную профессию.

Рассказываем о наиболее актуальных нишах работы сам ого на себя.

Обучение, репетиторство, экскурсии

Репетиторство — это хороший способ заработать деньги, поскольку для этой работы не требуются вложения, а только знания и свободно время. Идеальный вариант работы как для старшеклассников, так и студентов ВУЗов. Обучение может включать в себя занятия с детьми, например можно подтянуть пятиклассника за лето по нескольким предметам, а также другие культурно-досуговые уроки — игра на гитаре, обучение работе на компьютере и т. д.

Репетиторство — отличный вариант для студентов и старшеклассниковРепетиторство — отличный вариант для студентов и старшеклассников
Репетиторство — отличный вариант для студентов и старшеклассников. Фото: Изображение Midjourney

Масштабирование: если хочется более масштабной и нескучной деятельности, можно разместить объявление о проведении обзорных экскурсий для туристов и местных жителей. Такая работа обязывает иметь четкую и грамотную речь, хорошую память и навыки общения.

Продвижение: рекламу услуг можно осуществлять через социальные сети и известные сайты бесплатных объявлений. Также не лишним будет расклеить объявления с предложением своих услуг на подъездах близлежащих домов.

Фотографии

Деньги можно быстро заработать, став фотографом, особенно если у вас есть талант и хорошая камера. Так, вы можете заниматься съемкой свадеб, помолвок, дней рождений или других различных мероприятий.

Подготовка: перед тем, как начать рекламировать свои услуги необходимо составить портфолио. На первых порах можно проводить фотосессии бесплатно или попросить позировать своих друзей и родных. Одним из плюсов этой работы является то, что в летний период не понадобиться арендовать фотостудии, так как природа сама по себе прекрасный фон.

Масштабирование: помимо участия в фотосъемках, фотографии можно продавать в фотобанки, которые платят за каждое скачивание изображения. В настоящее время это наиболее востребованный вариант подработки, который актуален с развитием интернета и популярности фотоконтента.

Фотография — отличный вариант подработки для людей, которые любят свое дело и желают заработать на своем талантеФотография — отличный вариант подработки для людей, которые любят свое дело и желают заработать на своем таланте
Фотография — отличный вариант подработки для людей, которые любят свое дело и желают заработать на своем таланте. Фото: Изображение Midjourney

Интернет

Существует множество способов быстро и бесплатно заработать деньги через Интернет:

  • Копирайтинг — предлагает заработать написанием текстов, материалов для различных сайтов и рекламных компаний. Работать можно как на биржах фриланса, так и подав заявку в агентство копирайтинга, которому всегда нужны лишние руки.
  • Создайте канал на YouTube и загружайте полезные видео. В 2024 году наиболее популярны подкасты, интервью и полезный лайфхаки, которые можно монетизировать при помощи привлечения рекламы.
  • Купи-продай: покупайте или создавайте вещи, а потом перепродавайте их по более высокой цене. Например, можно заняться составлением «мужских» букетов, сладких подарков, больших киндер-сюрпризов для детей. Также можно закупать вещи на Алиэкспресс и продавать их с наценкой. Наиболее популярными нишами в этой категории являются кроссовки, сумки и детская одежда.
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