Wildberries начинает продавать автомобили

Posted 22 июня, 16:04
Published 22 июня, 16:04
Modified 10 сентября, 02:49
Updated 10 сентября, 02:49
Теперь здесь можно приобрести и автомобили. Первая марка, доступная для покупки, — китайская Chery. Но есть нюанс: покупку можно оформить только по полной предоплате.
На первых порах автомобили можно будет купить в Москве, Казани и еще 16 регионах. Если вы живете в другом месте, не волнуйтесь, скоро доставка будет доступна и у вас. Wildberries планирует продавать не только машины, но и мотоциклы, квадроциклы и даже снегоходы!
После покупки с вами свяжется официальный дилер Chery «Деливери кар». Он обсудит с вами детали и договорится о месте доставки. Представьте, что вы заказываете пиццу, только вместо нее к вам привезут автомобиль!
До конца апреля кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Style 2024 года будет стоить 2,12 млн рублей. Для сравнения, на сайте дилера цены на Chery варьируются от 2,22 млн до 4,93 млн рублей.
Wildberries не первый маркетплейс, который продает автомобили. Ozon уже запустил продажи машин, включая такие марки, как «Москвич», BMW и Geely. Также автомобили можно найти на платформе «Тинькофф авто» и на «Мегамаркете».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14