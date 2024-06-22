Wildberries начинает продавать автомобили

На первых порах автомобили можно будет купить в Москве, Казани и еще 16 регионах. Если вы живете в другом месте, не волнуйтесь, скоро доставка будет доступна и у вас. Wildberries планирует продавать не только машины, но и мотоциклы, квадроциклы и даже снегоходы!