Нездоровая пища разжигает тревогу

Posted 22 июня, 13:00
Published 22 июня, 13:00
Modified 10 сентября, 02:46
Updated 10 сентября, 02:46
Исследование, проведенное в университет Колорадо показало, что у крыс, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, было меньше разнообразия кишечных бактерий и выше экспрессия генов, связанных со стрессом и тревогой. Это говорит о том, что нездоровые привычки в еде могут не только привести к увеличению веса, но и негативно сказаться на психическом здоровье.
Полезные жиры, такие как те, что содержатся в рыбе, оливковом масле и орехах, полезны для мозга и могут нейтрализовать негативные последствия диеты с высоким содержанием жиров.
В состоянии стресса многие из нас прибегают к нездоровой пище в поисках утешения. Но новое исследование Университета Колорадо в Боулдере предполагает, что эта стратегия может привести к обратным результатам.
Диета с высоким содержанием жиров, может вызывать поведение, похожее на тревогу.
Ожирение, связанное с потреблением пищи с высоким содержанием жиров (HFD), и тревожность распространены среди людей, живущих в современных городских сообществах. Недавние исследования указывают на роль передачи сигналов по оси микробиом-кишечник-мозг, включая роль серотонинергических систем мозга во взаимосвязи между СН и тревожностью, сообщают ученые Колорадского университета в Боулдере (США).
Данные свидетельствуют о том, что микробиом кишечника и серотонинергическая система мозга вместе могут играть важную роль в этом ответе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14