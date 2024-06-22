Нездоровая пища разжигает тревогу

Исследование, проведенное в университет Колорадо показало, что у крыс, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, было меньше разнообразия кишечных бактерий и выше экспрессия генов, связанных со стрессом и тревогой. Это говорит о том, что нездоровые привычки в еде могут не только привести к увеличению веса, но и негативно сказаться на психическом здоровье.