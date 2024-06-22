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Posted 22 июня, 13:00

Published 22 июня, 13:00

Modified 10 сентября, 02:46

Updated 10 сентября, 02:46

Нездоровая пища разжигает тревогу

Нездоровая пища разжигает тревогу

22 июня 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Диета с высоким содержанием жиров может нарушить работу кишечных бактерий, изменить поведение и влиять на химические процессы в мозге, что приводит к повышению тревожности.

Исследование, проведенное в университет Колорадо показало, что у крыс, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, было меньше разнообразия кишечных бактерий и выше экспрессия генов, связанных со стрессом и тревогой. Это говорит о том, что нездоровые привычки в еде могут не только привести к увеличению веса, но и негативно сказаться на психическом здоровье.

Полезные жиры, такие как те, что содержатся в рыбе, оливковом масле и орехах, полезны для мозга и могут нейтрализовать негативные последствия диеты с высоким содержанием жиров.

В состоянии стресса многие из нас прибегают к нездоровой пище в поисках утешения. Но новое исследование Университета Колорадо в Боулдере предполагает, что эта стратегия может привести к обратным результатам.

Диета с высоким содержанием жиров, может вызывать поведение, похожее на тревогу.

Ожирение, связанное с потреблением пищи с высоким содержанием жиров (HFD), и тревожность распространены среди людей, живущих в современных городских сообществах. Недавние исследования указывают на роль передачи сигналов по оси микробиом-кишечник-мозг, включая роль серотонинергических систем мозга во взаимосвязи между СН и тревожностью, сообщают ученые Колорадского университета в Боулдере (США).

Данные свидетельствуют о том, что микробиом кишечника и серотонинергическая система мозга вместе могут играть важную роль в этом ответе.

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