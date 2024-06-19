Тайм-менеджмент: Как составить график, чтобы все успевать?

Posted 19 июня, 15:15
Published 19 июня, 15:15
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
В период решения вопросов, для которых необходимо сконцентрироваться, рекомендуется отключить оповещения на мобильном телефоне и компьютере. На проверку корреспонденции лучше выделить определенное время, а в остальные часы не отвлекаться на это занятие.
Даже в течение самого напряженного дня можно выбрать минуты, чтобы почитать статьи или послушать увлекательную лекцию. Это можно сделать по пути на работу, а также во время приготовления пищи или спортивных занятий, пишет PEOPLETALK.
В течение дня нам приходится решать множество задач, что приводит к потере сил, выгоранию и прокрастинации. Все дела, которые не требуют вашего непосредственного участия, можно передать помощникам. Исключением должны стать любимые дела, доставляющие удовольствие и придающие сил.
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