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Posted 19 июня, 15:15

Published 19 июня, 15:15

Modified 10 сентября, 02:35

Updated 10 сентября, 02:35

Тайм-менеджмент: Как составить график, чтобы все успевать?

Тайм-менеджмент: Как составить график, чтобы все успевать?

19 июня 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
С поговоркой «Время — деньги!», пожалуй, знаком каждый. Но с этой аксиомой можно не согласиться, поскольку время невосполнимо, а значит, намного ценнее денег. Поэтому необходимо научиться распоряжаться им грамотно.

Не стоит выполнять сразу несколько задач

В период решения вопросов, для которых необходимо сконцентрироваться, рекомендуется отключить оповещения на мобильном телефоне и компьютере. На проверку корреспонденции лучше выделить определенное время, а в остальные часы не отвлекаться на это занятие.

Отводить время на любимые дела все-таки нужно

Даже в течение самого напряженного дня можно выбрать минуты, чтобы почитать статьи или послушать увлекательную лекцию. Это можно сделать по пути на работу, а также во время приготовления пищи или спортивных занятий, пишет PEOPLETALK.

В течение дня нам приходится решать множество задач, что приводит к потере сил, выгоранию и прокрастинации. Все дела, которые не требуют вашего непосредственного участия, можно передать помощникам. Исключением должны стать любимые дела, доставляющие удовольствие и придающие сил.

Способы повышения собственной эффективности

Для того, чтобы работать более эффективно, специалисты рекомендуют:

  • установить на электронные устройства приложения-планировщики, связанные с календарем и почтой;
  • определить цели и поставить перед собой задачи для их достижения;
  • перестать тратить время на бесполезные занятия — такие, как скроллинг соцсетей;
  • выделить на главные дела определенное время и сократить затраты времени на второстепенные дела;
  • составлять планы на следующий день заранее, ежедневно не планировать более трех крупных дел;
  • очень большие задачи разбивать на подпункты;
  • оставлять в расписании «окна» для любимых занятий и возможных непредвиденных ситуаций;
  • начинать день с приятного занятия, наполняющего энергией (кофе, зарядка, пробежка);
  • отводить утренние часы на самое энергозатратное дело, поскольку вечером на него может не остаться сил;
  • не позволять себя отвлекать, пока задача не выполнена до конца;
  • устанавливать временные лимиты на каждую задачу;
  • не отказывать себе в отдыхе, в том числе и активном;
  • для выполнения задач выбирать самые неэнергозатратные способы.
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#Ольга Земскова#Общество#Все материалы авторов
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