Почему девушка заставляет своего парня ревновать?

Если девушка подозревает своего избранника в неверности, она начинает проявлять интерес к посторонним мужчинам. Вместо того чтобы пытаться вывести блудного мужа на чистую воду, она дает понять, что может уйти к другому, и обычно ее партнер забывает о любовнице и старается сохранить свои отношения от посягательств других мужчин.