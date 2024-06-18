Почему девушка заставляет своего парня ревновать?

Posted 18 июня, 10:44
Published 18 июня, 10:44
Modified 10 сентября, 02:29
Updated 10 сентября, 02:29
Как сообщает peopletalk.ru, можно выделить несколько причин, по которым дамам так нравится вызывать в парнях ревность.
Если любовные отношения охладели, девушка может начать провоцировать ревность у партнера, чтобы вернуть былую искру. В подобной ситуации третье лицо обычно не вызывает подлинного интереса, поэтому опасаться не стоит.
Девушка может выбирать между несколькими ухажерами, сравнивая их поведение по отношению к ней и другим соперникам. Удивительно, но в итоге обычно дама выбирает того кавалера, который не стал устраивать истерики, а смог поставить ее на место.
Неуверенность в себе толкает девушку на игры с сердцами нескольких поклонников одновременно, чтобы почувствовать себя интересной и привлекательной. Внимание многих мужчин питает ее эго.
У некоторых девушек мало увлечений, они предпочитают уделять максимум времени отношениям. Однако отношения у них не складываются из-за стремления постоянно находиться в центре внимания поклонников, склонности к манипуляциям и любовным играм.
Если девушка подозревает своего избранника в неверности, она начинает проявлять интерес к посторонним мужчинам. Вместо того чтобы пытаться вывести блудного мужа на чистую воду, она дает понять, что может уйти к другому, и обычно ее партнер забывает о любовнице и старается сохранить свои отношения от посягательств других мужчин.
Девушки хотят чувствовать себя желанными, и, если парень ведет себя как сухарь, рано или поздно она заставит его ревновать, чтобы якобы вернуть его интерес. Часто такие игры представительницы прекрасного пола устраивают в начале отношений, чтобы понять, насколько серьезно настроен партнер.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14