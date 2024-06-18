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Posted 18 июня, 18:52

Published 18 июня, 18:52

Modified 10 сентября, 02:32

Updated 10 сентября, 02:32

Школьница из Тюмени стала «Суперниндзя» и будет бороться за 2 млн рублей

18 июня 2024, 18:52
Тюменская 11-летняя школьница Полина Сорокина показала себя как настоящая «Суперниндзя»: вышла в финал одноименного детского конкурса, вырвав победу у ближайшего конкурента за несколько секунд.

Юная спортсменка неслучайно отличилась на шоу, очередной этап которого можно было наблюдать 16 июня в эфире федерального канала СТС. Она серьезно занимается ледолазанием, а готовил ее к выступлениям в шоу взрослый участник проекта Федор Трубин. Об этом сообщает URA.ru.

К тому же Полина отличается воистину спортивным духом: перед началом решающей гонки за выход в финал она от всей души пожелала победы своему сопернику.

Теперь тюменцы (и не только) болеют за девочку, потому что она действительно заслуживает побед и призов. А приз серьезный и взрослый: два миллиона рублей. Пожелаем Полине удачи.

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