Минус 10 килограммов: эти узоры на одежде скроют все недостатки фигуры

Цветочные принты вновь оказались на пике своей актуальности. Впрочем, многие модницы до сих пор относятся к нему с определенной опаской, поскольку считают, что такой рисунок делает фигуру визуально более объемной. Это совершенно не так в случае с мелким цветочным принтом, который, напротив, уменьшает объем и делает телосложение визуально более гармоничным.