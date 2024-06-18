Минус 10 килограммов: эти узоры на одежде скроют все недостатки фигуры

Posted 18 июня, 08:56
Published 18 июня, 08:56
Modified 10 сентября, 01:48
Updated 10 сентября, 01:48
Одежда с принтом в виде мелкого гороха — прекрасное решение для девушек, которые хотят выглядеть стройными и подтянутыми. Рисунок действительно уменьшает объем визуально. Однако важно не перепутать, поскольку крупный горох обеспечивает ровно противоположный эффект, то есть придает фигуре дополнительный объем.
Летний гардероб можно пополнить платьями, имеющими свободный крой, легкими сарафанами, выполненными из тонких тканей в мелкий горошек. Этот принт удачно будет смотреться и на легких летних брюках. Стилисты советуют акцентировать внимание на участке талии или на уровне чуть выше нее — это обеспечит дополнительный эффект визуальной стройности.
Цветочные принты вновь оказались на пике своей актуальности. Впрочем, многие модницы до сих пор относятся к нему с определенной опаской, поскольку считают, что такой рисунок делает фигуру визуально более объемной. Это совершенно не так в случае с мелким цветочным принтом, который, напротив, уменьшает объем и делает телосложение визуально более гармоничным.
Отличный выбор для летнего гардероба — брюки из тонких и легких тканей, украшенные цветочными принтами средних и крупных размеров. К таким брюкам стилисты советуют выбирать топы без рисунков — подойдет, к примеру, любая футболка светлого оттенка, однотонная.
Полоска в оформлении одежды должна быть вертикальной — конечно, в том случае, если вы хотите смотреться визуально более стройными и изящными. Такой принт действительно вытягивает силуэт, удлиняя его. Если обычная вертикальная полоска кажется вам слишком банальной, можете интересным образом ее обыграть.
Хорошее решение для летнего гардероба — сарафан или платье, декорированное принтом в виде узкой полоски, цветной, широкой или броской, контрастной. Допускаются любые варианты — главное, чтобы принт был вертикальным. Стилисты напоминают, что широкий принт отлично комбинируется с декольте, а вот узкие рисунки идеально смотрятся на более консервативных предметах гардероба.
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