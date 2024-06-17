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Posted 17 июня, 10:16

Published 17 июня, 10:16

Modified 10 сентября, 02:25

Updated 10 сентября, 02:25

Передозировка этих биодобавок может привести вас на больничную койку

Передозировка этих биодобавок может привести вас на больничную койку

17 июня 2024, 10:16
Фото: zdravitsa.ru
Передозировка этих биодобавок может привести вас на больничную койку
Даже полезные биодобавки при регулярном превышении рекомендуемой дозировки могут нанести организму серьезный вред. Более того, некоторые вещества способны влиять на показатели лабораторных исследований, из-за чего в ряде случаев врачи не сумеют вовремя поставить диагноз, а это уже просто опасно.

Ниже вы узнаете о четырех распространенных биодобавках, которые могут также входить в состав косметических уходовых средств и которые не стоит использовать бесконтрольно.

Биотин

Биотин, или B7 — витамин, активно используемый в производстве средств для волос, кожи и ногтей. Он не накапливается в организме, но это не значит, что кремы и лосьоны с B7 нужно применять по принципу: «Чем больше — тем лучше». При избыточном применении эта биодобавка способна исказить результаты тестов щитовидной железы и сердца — в последнем случае неверные показатели могут привести к тому, что врач попросту не заметит у вас сердечный приступ.

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Витамин А

Витамин A, или ретинол полезен для кожи, так как он стимулирует выработку коллагена. Однако его чрезмерное использование в составе косметических средств может привести к раздражению и истончению кожи, а также нанести вред печени и пагубно воздействовать на плотность костей. К подобным проблемам может привести ежедневное употребление этой биодобавки в дозе свыше 3000 мкг.

Витамин С

Максимальная суточная доза витамина С, или аскорбиновой кислоты составляет 2000 мг в день, но следует учитывать, что даже половина этого количества препарата может вызвать такие неприятные проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), как дискомфорт, тошнота и рвота. Кроме того, следует учитывать, что аскорбинка не сочетается с ретинолом, и одновременное использование кремов с этими ингредиентами может вызвать раздражение и сухость кожи.

Омега-3

Это незаменимое для нашего организма вещество мы можем получать из жирной рыбы, принимая соответствующую биодобавку или используя косметические средства с этим ингредиентом. Однако Омегу-3 следует с осторожностью применять тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, так как при такой комбинации усиливается риск кровотечений.

Рекомендуемая суточная доза этого вещества составляет примерно 450 мг, и врачи категорически не рекомендуют ее увеличивать. Кроме того, его избыточное количество может спровоцировать изжогу и диарею.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Витамины#Все материалы авторов
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