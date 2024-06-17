Передозировка этих биодобавок может привести вас на больничную койку

Биотин, или B7 — витамин, активно используемый в производстве средств для волос, кожи и ногтей. Он не накапливается в организме, но это не значит, что кремы и лосьоны с B7 нужно применять по принципу: «Чем больше — тем лучше». При избыточном применении эта биодобавка способна исказить результаты тестов щитовидной железы и сердца — в последнем случае неверные показатели могут привести к тому, что врач попросту не заметит у вас сердечный приступ.