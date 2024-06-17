Передозировка этих биодобавок может привести вас на больничную койку

Posted 17 июня, 10:16
Published 17 июня, 10:16
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Ниже вы узнаете о четырех распространенных биодобавках, которые могут также входить в состав косметических уходовых средств и которые не стоит использовать бесконтрольно.
Биотин, или B7 — витамин, активно используемый в производстве средств для волос, кожи и ногтей. Он не накапливается в организме, но это не значит, что кремы и лосьоны с B7 нужно применять по принципу: «Чем больше — тем лучше». При избыточном применении эта биодобавка способна исказить результаты тестов щитовидной железы и сердца — в последнем случае неверные показатели могут привести к тому, что врач попросту не заметит у вас сердечный приступ.
Витамин A, или ретинол полезен для кожи, так как он стимулирует выработку коллагена. Однако его чрезмерное использование в составе косметических средств может привести к раздражению и истончению кожи, а также нанести вред печени и пагубно воздействовать на плотность костей. К подобным проблемам может привести ежедневное употребление этой биодобавки в дозе свыше 3000 мкг.
Максимальная суточная доза витамина С, или аскорбиновой кислоты составляет 2000 мг в день, но следует учитывать, что даже половина этого количества препарата может вызвать такие неприятные проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), как дискомфорт, тошнота и рвота. Кроме того, следует учитывать, что аскорбинка не сочетается с ретинолом, и одновременное использование кремов с этими ингредиентами может вызвать раздражение и сухость кожи.
Это незаменимое для нашего организма вещество мы можем получать из жирной рыбы, принимая соответствующую биодобавку или используя косметические средства с этим ингредиентом. Однако Омегу-3 следует с осторожностью применять тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь, так как при такой комбинации усиливается риск кровотечений.
Рекомендуемая суточная доза этого вещества составляет примерно 450 мг, и врачи категорически не рекомендуют ее увеличивать. Кроме того, его избыточное количество может спровоцировать изжогу и диарею.
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