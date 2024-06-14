Почему мужчина встает на колено, когда делает предложение руки и сердца

Но не только рыцари преклоняли колено перед своими сеньорами. Обратимся к религии: на протяжении сотен лет человек, вставая на колени перед Богом, показывал ему свое почтение и смирение. Коленопреклонение можно увидеть и сегодня, например в католической мессе. Таким образом, описываемое действие можно трактовать и как знак глубокого уважения.