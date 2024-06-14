Почему мужчина встает на колено, когда делает предложение руки и сердца

Posted 14 июня, 10:35
Published 14 июня, 10:35
Modified 10 сентября, 02:20
Updated 10 сентября, 02:20
В Средние века рыцари присягали на верность своему господину, вставая перед ним колено. Это также было знаком покорности и преданности.
Но не только рыцари преклоняли колено перед своими сеньорами. Обратимся к религии: на протяжении сотен лет человек, вставая на колени перед Богом, показывал ему свое почтение и смирение. Коленопреклонение можно увидеть и сегодня, например в католической мессе. Таким образом, описываемое действие можно трактовать и как знак глубокого уважения.
Традиция преклонять колено перед возлюбленной появилась чуть позже. Это стало обязательным условием брачного предложения юноши из знатного рода своей возлюбленной — по сути, он просил руки девушки не у нее самой, а у главы рода. Со временем патриархальные брачные традиции перестали быть актуальными, но красивый ритуал с преклонением колена не потерял своей значимости.
Настоящие романтики и рыцари в душе по-прежнему припадают на одно колено в романтическом порыве, когда просят возлюбленную пойти под венец. Как показывает практика, такой жест не оставляет равнодушной ни одну девушку. Поэтому получить отказ при таком раскладе ну крайне маловероятно.
Для пущего эффекта многие, как правило, стараются сделать такое зрелищное предложение в местах большого скопления народа — на сцене, на торжественном мероприятии, на съемках.
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