Перенаселение и вымирание: что ждет человечество в будущем

Раньше люди активно размножались и заводили большие семьи. Сейчас, с улучшением качества жизни, ситуация изменилась. Люди стремятся дать своим детям достойное воспитание и образование, что становится невозможным в больших семьях. К тому же человечество все больше погружается в виртуальный мир, что тоже не способствует созданию семей и рождению детей.