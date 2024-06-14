Перенаселение и вымирание: что ждет человечество в будущем

Posted 14 июня, 12:15
Published 14 июня, 12:15
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Раньше люди активно размножались и заводили большие семьи. Сейчас, с улучшением качества жизни, ситуация изменилась. Люди стремятся дать своим детям достойное воспитание и образование, что становится невозможным в больших семьях. К тому же человечество все больше погружается в виртуальный мир, что тоже не способствует созданию семей и рождению детей.
Правда, пока снижение рождаемости касается в первую очередь развитых стран. Это подтверждает научный сотрудник Института демографии имени Вишневского Валерий Юмагузин, имеющий свой взгляд на прогнозы о будущем человечества:
«Слаборазвитые страны все еще показывают высокую фертильность, и это позволяет прогнозировать, что в течение нынешнего столетия миграционный напор оттуда в Европу и Северную Америку приведет к замещению там коренного населения выходцами из южных регионов. Я не готов обсуждать конкретные цифры, но что нынешний „золотой миллиард“ через полвека будет преимущественно темнокожим — это вполне вероятный сценарий».
Рождаемость во многих странах стремительно падает, и правительства пытаются найти решение этой проблемы. Например, в России вводятся дополнительные меры поддержки для многодетных семей. В США и Польше введены официальные запреты на аборты.
Однако практика показывает, что меры по ограничению рождаемости гораздо более результативны, чем попытки стимулировать рождаемость. Поэтому футурологи прогнозируют, что в будущем человечество ожидает вымирание. В течение 300 ближайших лет население мира сократится приблизительно в пять раз.
Впрочем, директор Центра социальной демографии РАН Леонид Рыбаковский заверяет, что не стоит относиться к неутешительным прогнозам о будущем человечества слишком серьезно:
»…математики не могут заранее знать, какие меры предпримут правительства, какой будет экономическая, экологическая, политическая ситуация в том или ином регионе в то или иное десятилетие в будущем. А все эти факторы могут кардинально, и притом очень быстро, менять демографические тенденции».
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