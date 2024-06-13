Эти ошибки совершают все родители подростков

«Ничего не трогай, я все сделаю сама!» — заявляет подростку мама. Какой будет реакция ребенка на это заявление? Он почувствует себя совершенно бесполезным, ни на что неспособным. А еще он усвоит, что не имеет права на ошибку, и лучше вообще ничего не делать, чем ошибаться. В перспективе это сильно навредит его самооценке и не позволит ему добиться успеха.