Эти ошибки совершают все родители подростков

Posted 13 июня, 15:34
Published 13 июня, 15:34
Modified 10 сентября, 02:16
Updated 10 сентября, 02:16
Одна из наиболее распространенных коммуникативных ошибок в общении с подростками — это отсутствие объяснения. Родители говорят детям, что и как нужно делать, но не разъясняют, почему поступить нужно именно так. Общаясь с подростком в таком ключе, родитель вызывает у него внутренний протест, непринятие и желание поступить иначе просто из принципа.
Обвинение подростка в том, что он совершает какие-либо ошибки, — не самая лучшая стратегия. Ребенок будет воспринимать родителя как строгого судью, и это в результате заставит его бунтовать, вызовет гнев и отторжение.
Подростку не следует угрожать: например, тем, что его собственные дети, когда он решит их завести, будут поступать с ним так же. Это не что иное, как эмоциональный шантаж, который ни к чему хорошему не приведет.
Многие родители любят поучать своих детей и общаются с ними в формате проповеди. Однако с подростками это не имеет смысла, потому что общение в подобном формате опять-таки вызовет у ребенка желание бунтовать, поступать наперекор.
«Я же тебе говорила!» — совершенно не та фраза, которую стоит использовать в разговоре с подростком. Часто родители употребляют ее, стремясь подтвердить свою правоту, желая мотивировать ребенка к тому, чтобы в следующий раз он послушал их и поступил так, как они сказали. Однако ожидаемого педагогического эффекта это не обеспечит — ребенок расстроится, почувствует раздражение и снова захочет сделать все наоборот из принципа.
Некоторые родители буквально требуют от своих детей благодарности за все, что отцы и матери сделали для них и чем пожертвовали. Да, ребенок может почувствовать себя должником, однако в результате у него разовьется чувство вины вместе с раздражением, а это убийственная комбинация.
«Ничего не трогай, я все сделаю сама!» — заявляет подростку мама. Какой будет реакция ребенка на это заявление? Он почувствует себя совершенно бесполезным, ни на что неспособным. А еще он усвоит, что не имеет права на ошибку, и лучше вообще ничего не делать, чем ошибаться. В перспективе это сильно навредит его самооценке и не позволит ему добиться успеха.
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