О чем нужно помнить родителям младших школьников

Posted 21 мая, 18:27
Published 21 мая, 18:27
Modified 9 сентября, 23:27
Updated 9 сентября, 23:27
При этом современные родители могут быть заняты своей карьерой и личными делами. Они не всегда уделяют достаточно внимания своим детям, хотя именно данный этап взросления очень важен.
Если ребенка постоянно недооценивают близкие, это может привести к потере доверия, конфликтам и спорам внутри семьи. Если же ребенок переоценивается, то это может как стимулировать его уверенность в себе, так и стать причиной чрезмерной самоуверенности. Поэтому точная оценка взрослых очень важна для объективного представления ребенка о себе.
Сотрудник кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета Евгения Смилянец рассмотрела различные стили воспитания в семье и их влияние на самооценку младшего школьника. Она считает наиболее точной классификацию Дианы Баумринд, где выделяется четыре основных стиля.
В нем устанавливаются строгие правила без особой теплоты или сострадания. В таких условиях дети могут стать замкнутыми, угрюмыми и агрессивными. У девочек это может проявиться в пассивности и зависимости, а у мальчиков — в неуправляемости и агрессии. У таких детей обычно низкая самооценка.
В нем родители устанавливают правила, но при этом объясняют их важность и сочетают строгость с теплотой. Они также понимают точку зрения своих детей и отвечают на их нужды. У таких детей есть адекватная самооценка, они социально адаптированы и ответственны.
В нем родители практически не регламентируют поведение ребенка. Они также часто удовлетворяют все требования своего сына или дочери. В такой атмосфере дети могут стать непослушными и агрессивными, а их самооценка может быть завышенной.
В нем родители демонстрируют отстраненность от детей и не проявляют ни строгости, ни теплоты. У таких дошкольников может наблюдаться склонность к отклоняющемуся поведению и низкая самооценка.
Часто в семье присутствуют несколько стилей воспитания одновременно, но обычно один из них является основным.
Самооценка — это разница между реальным идеалом и собой. Дети часто оценивают себя как идеальных, например, стремятся быть похожими на героев из любимых мультфильмов. Однако разрыв между идеалом и реальностью может быть настолько велик, что самооценка ребенка в младшей школе сильно падает. Задача родителей — объяснить ребенку, что достичь идеала практически невозможно.
Родителям важно следовать нескольким принципам: активно участвовать в семейной жизни, общаться с ребенком, интересоваться его проблемами, помогать развивать его таланты, не давить на него и уважать его мнение. Ребенок должен чувствовать, что его любят и принимают таким, какой он есть.
Если у младшего школьника адекватная самооценка и хорошая социальная адаптация, это может свидетельствовать о теплых и доверительных отношениях между родителями и ребенком. Напротив, у детей с низкой самооценкой возникает чувство, что они никому не нужны. Они часто замкнуты в общении. В их семьях чаще всего преобладает жесткий контроль, наказания и эмоциональная отрешенность.
Семейное воспитание имеет огромное влияние на самооценку младших школьников, считает Евгения Смилянец. Семья — это первая социальная среда, где формируются все основы развития ребенка. В семье ребенок узнает, любят ли его и принимают ли его таким, какой он есть. Именно родители помогают ему сформировать адекватную самооценку.
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