О чем нужно помнить родителям младших школьников

Если у младшего школьника адекватная самооценка и хорошая социальная адаптация, это может свидетельствовать о теплых и доверительных отношениях между родителями и ребенком. Напротив, у детей с низкой самооценкой возникает чувство, что они никому не нужны. Они часто замкнуты в общении. В их семьях чаще всего преобладает жесткий контроль, наказания и эмоциональная отрешенность.