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Posted 13 июня, 10:04

Published 13 июня, 10:04

Modified 10 сентября, 02:12

Updated 10 сентября, 02:12

Топ-10 продуктов для здоровья кожи

Топ-10 продуктов для здоровья кожи

13 июня 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Кожа — основа красоты. Независимо от наряда и причёски, нездоровая кожа может испортить внешний вид. Важно не только обращаться к врачам и косметологам, но и поддерживать здоровье кожи самостоятельно.

Вода

Вода — главный продукт для здоровья кожи, поддерживающий гидратацию организма и предотвращающий сухость кожи.

Авокадо

Авокадо богат витаминами A, D, E и K, защищающими кожу от свободных радикалов и сохраняя её увлажнённой.

Мед

Мед расслабляет организм и успокаивает кожу, удерживая влагу и придавая здоровый блеск.

Молоко

Молоко омолаживает кожу, особенно если пить его тёплым перед сном.

Йогурт

Йогурт уменьшает размер пор, улучшает текстуру кожи и помогает лечить прыщи благодаря содержащемуся цинку.

Овес

Овес обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами, полезными для кожи.

Лимонный сок

Лимонный сок удаляет мёртвые клетки кожи и восстанавливает её цвет.

Оливковое масло

Оливковое масло богато антиоксидантами, которые сохраняют молодость кожи, удерживая влагу и поддерживая эластичность.

Льняное масло

Льняное масло содержит омега-3 жирные кислоты, улучшающие состояние кожи.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами, написал журнал Woman. Ежедневная чашка зелёного чая помогает сохранить молодость кожи.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Все материалы авторов#Уход за кожей
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