Топ-10 продуктов для здоровья кожи

Posted 13 июня, 10:04
Published 13 июня, 10:04
Modified 10 сентября, 02:12
Updated 10 сентября, 02:12
Вода — главный продукт для здоровья кожи, поддерживающий гидратацию организма и предотвращающий сухость кожи.
Авокадо богат витаминами A, D, E и K, защищающими кожу от свободных радикалов и сохраняя её увлажнённой.
Мед расслабляет организм и успокаивает кожу, удерживая влагу и придавая здоровый блеск.
Молоко омолаживает кожу, особенно если пить его тёплым перед сном.
Йогурт уменьшает размер пор, улучшает текстуру кожи и помогает лечить прыщи благодаря содержащемуся цинку.
Овес обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами, полезными для кожи.
Лимонный сок удаляет мёртвые клетки кожи и восстанавливает её цвет.
Оливковое масло богато антиоксидантами, которые сохраняют молодость кожи, удерживая влагу и поддерживая эластичность.
Льняное масло содержит омега-3 жирные кислоты, улучшающие состояние кожи.
Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами, написал журнал Woman. Ежедневная чашка зелёного чая помогает сохранить молодость кожи.
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