Мерцательная аритмия: симптомы, причины и методы лечения

Posted 13 июня, 11:40
Published 13 июня, 11:40
Modified 10 сентября, 02:13
Updated 10 сентября, 02:13
Пароксизмальная форма. Временные эпизоды аритмии, длительностью до 7 дней, обычно купируются в течение 24 часов.
Персистирующая форма. Приступы длительностью более 7 дней, требующие медикаментозного или электрического вмешательства.
Постоянная форма. Длительная аритмия, не поддающаяся лечению, известная также как хроническая.
Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, ревматизм сердца, кардиосклероз, повышенное артериальное давление.
Некардиологические факторы: заболевания щитовидной железы, интоксикация алкоголем, наркотиками или лекарствами, стресс, электролитные нарушения, сахарный диабет.
Медикаментозное лечение. Назначается врачом после обследования.
Радиочастотная абляция. Восстановление ритма сердца через прижигание участка с использованием катетера.
Гибридные методы. Сочетание различных методик для более эффективного воздействия на болезнь, написал журнал Woman.
Раннее обращение к врачу и своевременное лечение мерцательной аритмии позволяет значительно улучшить состояние пациента и предотвратить прогрессирование заболевания.
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