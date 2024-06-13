newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня, 11:40

Published 13 июня, 11:40

Modified 10 сентября, 02:13

Updated 10 сентября, 02:13

Мерцательная аритмия: симптомы, причины и методы лечения

Мерцательная аритмия: симптомы, причины и методы лечения

13 июня 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Мерцательная аритмия сердца связана с нарушением сердечного ритма, проявляющимся частыми сокращениями предсердий. Основное лечение направлено на восстановление нормального ритма сердца.

Формы мерцательной аритмии

Пароксизмальная форма. Временные эпизоды аритмии, длительностью до 7 дней, обычно купируются в течение 24 часов.

Персистирующая форма. Приступы длительностью более 7 дней, требующие медикаментозного или электрического вмешательства.

Постоянная форма. Длительная аритмия, не поддающаяся лечению, известная также как хроническая.

Симптомы

  • Учащенное сердцебиение
  • Боль и покалывание в области сердца
  • Одышка
  • Мышечная слабость
  • Повышенная потливость
  • Учащенное мочеиспускание
  • Паника и страх
  • Головокружение и обмороки

Причины

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, ревматизм сердца, кардиосклероз, повышенное артериальное давление.

Некардиологические факторы: заболевания щитовидной железы, интоксикация алкоголем, наркотиками или лекарствами, стресс, электролитные нарушения, сахарный диабет.

Методы лечения

Медикаментозное лечение. Назначается врачом после обследования.

Радиочастотная абляция. Восстановление ритма сердца через прижигание участка с использованием катетера.

Гибридные методы. Сочетание различных методик для более эффективного воздействия на болезнь, написал журнал Woman.

Раннее обращение к врачу и своевременное лечение мерцательной аритмии позволяет значительно улучшить состояние пациента и предотвратить прогрессирование заболевания.

Читайте также:
Ученые выявили ген, с помощью которого можно победить старениеВот она — мотивация! Причины, по которым следует начать заниматься спортомЭксперты ответили на вопросы о менопаузе
#Ольга Земскова#Здоровье#Все материалы авторов#Врачи
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика