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Posted 13 июня, 16:30

Published 13 июня, 16:30

Modified 10 сентября, 02:16

Updated 10 сентября, 02:16

5+ идей для красивого водопада на дачном участке

5+ идей водопада на вашем дачном участке

13 июня 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
5+ идей для красивого водопада на дачном участке
Водопад в природе — грандиозное и незабываемое зрелище. Если вы любите отдыхать под плеск воды, наблюдая, как играют на солнце водяные струи, вы можете создать на своем дачном участке декоративный водопад, который никого из гостей не оставит равнодушными. Как это сделать — читайте в статье.

Пруд с водопадом

Если у вас уже есть пруд на участке или вы только собираетесь его сделать, можно добавить к нему водопад. А в сочетании с небольшой площадкой для шезлонга получится замечательное место для отдыха и расслабления.

Пруд с водопадомПруд с водопадом
Пруд с водопадом. Фото: Изображение Midjourney

Ручей с водопадом

Еще одним отличным вариантом может стать ручеек, заканчивающийся красивым водопадом. Такое исполнение отлично подойдет тем, у кого на участке загородного дома есть природная или искусственно созданная возвышенность.

Ручей с водопадомРучей с водопадом
Ручей с водопадом. Фото: Изображение Midjourney

Водопад в бассейне

При наличии во дворе бассейна можно украсить струями водопада его. Купание сразу станет намного интереснее, ведь как детям, так и взрослым в жару будет приятно не просто окунуться в воду, но и поплескаться под падающими вниз струями.

Водопад в бассейнеВодопад в бассейне
Водопад в бассейне. Фото: Изображение Midjourney

Водопад в мангальной зоне

На любом дачном участке, даже самом небольшом, есть святая святых — мангальная зона. Если площадь участка не позволяет сделать отдельный водопад, можно украсить им место, где вся семья собирается, чтобы посидеть у огня. Хорошим вариантом в таком случае может стать мини-водопад в окружении садового кашпо или из металлической чаши, а звук льющейся воды гармонично дополнит треск горящих дров.

Водопад по стене

А этот вариант водопада подойдет тем, у кого есть высокий забор из камня. Воду можно пустить прямо по стене, чтобы она красиво обтекала выступающие камни. Внизу можно устроить резервуар для сбора воды, замаскировав его под маленький пруд с водяными растениями.

Надземный водопад

И наконец, при наличии свободного места на участке можно построить искусственную скалу с добавлением горизонтально расположенных плит, чтобы вода струилась по ним каскадом. Такая конструкция уже максимально приближена к природному водопаду и будет радовать вас уже не едва слышным, а по-настоящему громким плеском воды.

Как сделать водопад на даче

Водопад можно с нуля сделать своими руками, заказать его обустройство профессионалам или собрать из готового комплекта, которые встречаются в продаже наряду с комплектами для создания прудов и бассейнами.

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#Светлана Павлова#Красота#Все материалы авторов#Дизайн
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