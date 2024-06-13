5+ идей водопада на вашем дачном участке

Posted 13 июня, 16:30
Published 13 июня, 16:30
Modified 10 сентября, 02:16
Updated 10 сентября, 02:16
Если у вас уже есть пруд на участке или вы только собираетесь его сделать, можно добавить к нему водопад. А в сочетании с небольшой площадкой для шезлонга получится замечательное место для отдыха и расслабления.
Еще одним отличным вариантом может стать ручеек, заканчивающийся красивым водопадом. Такое исполнение отлично подойдет тем, у кого на участке загородного дома есть природная или искусственно созданная возвышенность.
При наличии во дворе бассейна можно украсить струями водопада его. Купание сразу станет намного интереснее, ведь как детям, так и взрослым в жару будет приятно не просто окунуться в воду, но и поплескаться под падающими вниз струями.
На любом дачном участке, даже самом небольшом, есть святая святых — мангальная зона. Если площадь участка не позволяет сделать отдельный водопад, можно украсить им место, где вся семья собирается, чтобы посидеть у огня. Хорошим вариантом в таком случае может стать мини-водопад в окружении садового кашпо или из металлической чаши, а звук льющейся воды гармонично дополнит треск горящих дров.
А этот вариант водопада подойдет тем, у кого есть высокий забор из камня. Воду можно пустить прямо по стене, чтобы она красиво обтекала выступающие камни. Внизу можно устроить резервуар для сбора воды, замаскировав его под маленький пруд с водяными растениями.
И наконец, при наличии свободного места на участке можно построить искусственную скалу с добавлением горизонтально расположенных плит, чтобы вода струилась по ним каскадом. Такая конструкция уже максимально приближена к природному водопаду и будет радовать вас уже не едва слышным, а по-настоящему громким плеском воды.
Водопад можно с нуля сделать своими руками, заказать его обустройство профессионалам или собрать из готового комплекта, которые встречаются в продаже наряду с комплектами для создания прудов и бассейнами.
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